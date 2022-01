COVID-19: el paracetamol volvió a ser lo más buscado en farmacias

La cepa ómicron ya es de circulación comunitaria en la ciudad, los casos de coronavirus han superado los cien positivos diarios y por eso el paracetamol volvió a ser protagonista en las farmacias. Si bien la demanda no es tan alta como en el inicio de la pandemia, la droga en sus distintas marcas y laboratorios es una de las más comercializadas después de algunos meses de pocas ventas.

La COVID-19 no quiere irse y sigue afectando al mundo entero, pero en estos casi dos años de su existencia, la comunidad ha adoptado hábitos que probablemente mantendrá en la cotidianidad. "Creo que esto nos marca un antes y un después. Hasta el 2019, por ejemplo, la droga se vendía pero mayormente en invierno, porque es un analgésico y antiinflamatorio, entonces, al igual que el ibuprofeno, suele recetarse para reforzar la ingesta de un antibiótico por alguna infección. Pero ahora la gente compra tabletas para tener en stock, yo creo", analizó Fabián Bautista, el presidente del Centro de Propietarios de Farmacias de Villa Mercedes.

Desde marzo de 2020, el que también se volvió habitual en los comercios y en los hogares es el alcohol, principalmente el diluido al 70%. "El gel también, pero notamos que la elección es por el líquido. Ya casi no vendemos el común, el etílico. Tenemos en stock, pero no lo llevan", sostuvo.

En el ranking de los más pedidos también están los tapabocas o barbijos de marcas reconocidas, que tienen una mayor protección y eliminan el coronavirus. El farmacéutico analizó que en todo el proceso han sido testigos de varios cambios. En un principio, los mercedinos compraban los cobertores faciales de tela, sin importar la marca o hasta lo hacían ellos mismos, pero rechazaban los descartables, que son mayormente utilizados por el personal de salud. "Pero en este último mes notamos que compran esos que se ven en los hospitales, se colocan de a dos muchas veces y también piden los que tienen mucha publicidad en los medios, pero son realmente efectivos. Es como que están aprendiendo a cuidarse", aseguró Bautista.

Además, el presidente del Centro de Propietarios de Farmacias detalló que como esta nueva variante tiene síntomas que no son tan agresivos con el organismo, los médicos no adicionan antibióticos ni mucolíticos, solo el paracetamol. "El virus está agonizando, puede ocasionar algunas líneas de fiebre y malestares corporales, por eso es la indicación de la droga, pero ya no tenemos pedidos de oxímetros ni de termómetros, por ejemplo, que fueron un furor en los meses más fríos. Pero también pueden confundirse con un simple resfrío. Algunos vienen y dicen: ‘Me dormí con el aire acondicionado prendido, por eso estoy congestionado’. Y lo que nosotros recomendamos es que se realicen un hisopado para quedarse tranquilos", aseguró.

Asimismo, adelantó que están a la espera de la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para comercializar los autotest que detectan el virus de manera rápida. "Pero hasta que no lo aprueben no se venden. Son tres las marcas que están siendo analizadas para ver si cumplen todos los requisitos que solicitan", puntualizó.

