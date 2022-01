Ya son 350 los perros registrados como potencialmente peligrosos

Norma. Deben tener la vacuna antirrábica y no pueden andar sueltos. Foto: El Diario.

El Municipio de San Luis, en cumplimiento de una ordenanza específica, ya anotó a 350 perros en el registro de "potencialmente peligrosos". La inscripción habilita la tenencia al dueño, quien debe ceñirse al cumplimiento de distintos parámetros, como el acondicionamiento de los patios para preservar a los vecinos de potenciales ataques.

"Son aquellos animales que sus atributos físicos, temperamento, características o su antecedentes los convierten en perros que pueden llegar a producir daño a las personas", definió la subsecretaria de Control Ambiental, Mariana Gutiérrez.

La subsecretaria detalló que un 50% de los caninos anotados son de la raza pitbull y que luego, en menor cantidad, tienen de raza rottweiler (15%), dogo, boxer, ovejero, mestizo, mastín, shar pei y chow chow.

El vecino debe cumplir con una serie de condiciones para registrar a su mascota. Primero, el animal no debe estar suelto en la vía pública y cuando circule, debe hacerlo con bozal. Segundo, debe contar con la vacuna antirrábica al día y, por último, las casas deben estar debidamente señalizadas y los patios, de estar frente a la vereda, deben tener rejas con un cierto diámetro para evitar que el animal salga o saque la mandíbula.

"Se ha trabajado multando porque el perro estaba en la vía pública o porque no está inscripto, o no está vacunado. Nosotros hacemos los informes, intimamos a los dueños si no cumplen, se envía al juez de faltas, quien ordena otra instancia de intimación, y después se emite la respectiva multa", describió Gutiérrez, quien marcó que más allá de las infracciones, lo que buscan es que el vecino se adapte a las condiciones exigidas por la ordenanza y le dan un tiempo para que las cumpla. "Los 350 inscriptos están en regla. La inscripción es una habilitación que se da al propietario para que pueda tener el animal", remarcó la funcionaria municipal.

Gutiérrez detalló que durante el primer año de la nueva gestión detectaron varios ataques de perros, en especial a niños. El impulso para el cumplimiento de la ordenanza contribuyó a su disminución, reflexionó. "La gente que tiene estos perros ha tomado conciencia y evita las situaciones de multa. Quienes vienen a inscribir a su animal voluntariamente tienen conciencia y quieren evitar situaciones peligrosas", detalló.

Los vecinos interesados en anotar a su mascota pueden acercarse a la Dirección de Zoonosis, en Pringles 356, o enviar un mensaje a las redes sociales zoonosisymedioambientesanluis en Instagram o Zoonosis y Medio Ambiente San Luis en Facebook, donde detallan la documentación requerida.

Curso de educación canina

Otra de las acciones que desarrolló el Municipio para un mejor cuidado de los perros es el curso de educación canina que dictó el año pasado, todos los sábados, en el Parque de las Naciones, a cargo del adiestrador Mauricio Rosales. "Se trabajó con técnicas positivas. La gente lleva al perro pedacitos de salchicha o asado, hace caminar a los animales y estos aprenden técnicas de obediencia", describió sobre la actividad, en la que los dueños debían llevar a su mascota con correa y bozal. El curso se retomará en febrero.

"La gente está muy feliz porque se ha trabajado muchísimo con perros con problemas de comportamiento y sociabilización. Aún nos queda pendiente la entrega de títulos y este año la idea es incorporar más actividades, hacer caminatas", adelantó.