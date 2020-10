Pedirán test psicológico a los dueños de perros "peligrosos"

Próximamente, la Municipalidad solicitará que los dueños de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas presenten una prueba de aptitud psicológica para poder tener a los animales. Como primer paso, esta semana la Comuna rubricó un convenio con el Colegio de Psicólogos para que la entidad capacite y elabore las pruebas, que serán requisito indispensable para los propietarios de este tipo de perros.

Aunque la Dirección de Zoonosis no quiso arriesgar desde cuándo se pedirán los test, desde el Colegio de Psicólogos aseguraron que la capacitación será rápida y que en un mes ya estarían en condiciones para ofrecer la instancia a quien lo requiera.

"Si bien ya está firmado el convenio, hasta que se pueda reglamentar, va a ser para el mes que viene. Mientras tanto empezamos con las capacitaciones, todo va a ser de forma virtual por la pandemia", dijo el presidente del Colegio de Psicólogos, Federico González, quien agregó que trabajarán en conjunto con Zoonosis.

"Lo que tenemos que trabajar es en el protocolo, pero se va a poder lanzar rápidamente. Los psicólogos ya están capacitados para hacer psicodiagnóstico, va a tener cierta similitud con el que se pide para la tenencia de armas. Por supuesto que no es lo mismo tener un ovejero alemán que una pistola, pero nos vamos a basar en eso", aclaró.

González adelantó que las pruebas tendrán que ver con la identificación de rasgos agresivos en la personalidad del dueño de la mascota. "Que tenga control a los impulsos, tolerancia a la frustración, que sean personas maduras, pero fundamentalmente descartar algún tipo de rasgo violento que veamos, eso nos prende la alarma", enumeró sobre las pruebas, que dijo que tendrán un costo, aún no determinado.

La directora de Zoonosis, Mariana Gutiérrez, aclaró que a pesar de estar establecida en una ordenanza de protección animal aprobada el año pasado, actualmente no solicitan los aptos psicológicos porque "solo se están dando para la Policía, para la portación de armas. Los psicólogos de la parte privada no estaban habilitados para realizarlos y se podía llegar a hacer en la parte pública, pero era saturar el sistema con turnos". De ahí es que decidieron rubricar el convenio esta semana.

Zoonosis ya viene trabajando en la regulación de los perros de 23 razas potencialmente peligrosas. Este año llamó a que los propietarios registren a sus canes, como establece una norma de hace más de una década. A su vez, la ordenanza de protección nombrada anteriormente detalla también que los animales deben estar vacunados, habitar en una vivienda con medidas de seguridad y condiciones apropiadas y que cuando salgan a la vía pública usen bozal. Aunque ya iniciaron las primeras inscripciones, aún no pueden revisar el estado de las viviendas por las restricciones provocadas por la pandemia, por lo que aún no emiten certificados de tenencia.

La directora marcó que la prueba se solicitará por única vez y en el caso de que la persona no la apruebe, deberá dejar el perro a cargo de algún familiar mayor de 18 años. Y en el caso de que estos no puedan, quedará a cargo de la dirección. "A nadie se le está prohibiendo, no estamos diciendo que los animales son agresivos, sino simplemente que tienen ciertas características que los hacen diferentes y deben tener una crianza diferente", dijo.