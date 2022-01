Denuncian que les sustrajeron plata de las cuentas bancarias

Dos vecinos de Justo Daract que son clientes del banco Supervielle denunciaron que timadores ingresaron a sus home banking y les sustrajeron dinero. En comunicación con El Diario, Paola Garro, una de las damnificadas, señaló que en su caso los delincuentes generaron tres órdenes para extraer dinero por cajero automático y sin tarjeta por un total de 44 mil pesos. Dos de ellas fueron por 15 mil pesos y una, por 14 mil. Por su parte, Darío Rosales refirió que a él le despojaron 53 mil pesos a través de un Debin generado por una empresa llamada Las Verdes, que desconoce. Ambos realizaron un reclamo en la entidad bancaria y una exposición en la Comisaría de Justo Daract, y permanecen a la espera de una respuesta favorable.

"El miércoles 19 ingresé a las 20 a mi home banking y me percaté de que habían hecho un débito a través de un Debin por 53 mil pesos. Intenté comunicarme al 0800 de Supervielle, pero en ese horario ya no había atención. Al día siguiente, temprano, fui a la sucursal de Justo Daract y ahí me dijeron que les figuraba el Debin, pero que no sabían a qué entidad fue pagado, porque aún no tenían esa información, ya que, según ellos, el sistema tarda", explicó Darío Rosales. El Debin funciona de manera inversa a una transferencia, donde el vendedor es quien inicia la transacción solicitando una orden de débito hacia la cuenta del comprador y es este último quien la finaliza, aceptando o rechazando la operación a través de su home banking.

"Les pedí que me hicieran una cuenta nueva y me dijeron que no podían. Pedí más explicaciones de lo que había ocurrido, porque pronto iban a depositarme el dinero de mis vacaciones y tenía miedo de que me pasara de nuevo lo mismo. En el banco todo el tiempo me preguntaban si yo le había dado mis datos a otra persona y no, no soy ignorante, no le doy los datos a cualquiera. Me explicaron que en mi caso, lo que hicieron fue un pago a través de QR, pero no tengo la aplicación para hacerlo", explicó el hombre.

Dijo que luego de realizar el reclamo, cuando le dijeron que tardarían 9 días hábiles en investigar y le darán una respuesta, fue a la comisaría. "Todos los días llamo a la banca telefónica de Supervielle para consultar en qué condiciones está la investigación. Me dijeron que el lunes (por hoy) o el martes van a tener una respuesta que podría ser favorable o no. Ahora tengo la cuenta bloqueada. Ojalá pueda recuperar la plata que me sacaron", dijo Rosales.

Por su parte, Garro contó que ella también advirtió que le habían sustraído su dinero cuando ingresó a su home banking la semana pasada. "Me figuraba que había un saldo de 300 pesos y pensé que la página no funcionaba bien, por lo que salí y volví a ingresar, y vi de nuevo que solo había 300 pesos. Fui a la sección de movimientos y advertí que figuraban tres extracciones. Dos de ellas se habían realizado el jueves 20 y la otra, el viernes 21. Lo llamé a mi esposo, porque él suele entrar a mi cuenta, y le pregunté si había hecho alguna extracción o algo, y me dijo que no. Por videollamada le mostré las extracciones que me figuraban y me dijo que me fijara si tenía la tarjeta o si la había extraviado. La busqué y sí la tenía", relató.

Recordó que durante los días en los que los estafadores le sustrajeron el dinero de su cuenta ella no había ingresado a su home banking, dado que no había tenido tiempo de hacerlo. "El jueves había estado ocupada y el viernes estuve cuidando a mi suegra, quien estaba internada. Después pensaba que a lo mejor me quedé entredormida y ahí me sacaron la tarjeta de la cartera, sin saber que se podían hacer extracciones sin tarjeta, es decir, generando una orden de extracción por home banking", señaló.

La mujer indicó que fue a la sucursal de Supervielle en Justo Daract y que allí habló con el gerente. "Le dije que me figuraban esas tres extracciones que no hice y que quería saber qué pasó, porque a la tarjeta tampoco la había extraviado. Ahí me explicó que a través de home banking se podían generar órdenes autorizando a otra persona a extraer dinero de un cajero automático sin utilizar la tarjeta. Me dijo que a mí me habían llegado emails para notificarme de esas acciones, por lo que en ese momento revisé mi correo y sí, habían llegado. Le contesté que en esos dos días no había entrado al email y que no los vi. Pienso que a esas operaciones uno debería darles el ok desde el email", opinó.