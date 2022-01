Gustavo Morla se suma al proyecto para reflotar a GEPU

Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos sigue sumando voluntades de cara a la próxima edición del Torneo Federal Masculino de Básquet que arrancará el viernes 28 de enero. Gustavo Morla será el primer asistente a la par de Gustavo Fernández.

Morla es puntano y tiene 33 años, viene de integrar el equipo de Salta Básquet en esta misma categoría. Comenzó su carrera en el básquet de la mano de Alejandro Lotterio en Barrio Parque de Córdoba, en 2015, y hoy asume como asistente en GEPU.

"Estoy muy contento por la posibilidad que surgió en San Luis y en GEPU que es un club histórico, además de volver a mi provincia luego de 15 años dando vueltas. Voy a ser asistente principal en el equipo profesional y también voy a trabajar con las formativas del club para fortalecer a los jugadores pensando en un futuro. Estoy con ganas de lo que va a venir", comentó Morla, quien se recibió en 2006 en la Normal Mixta y se fue a estudiar a Córdoba .

"Rafa Costa me comentó lo que era el proyecto y si quería sumarme y trabajar a la par de Gustavo (Fernández), eso me entusiasmó mucho, primero por poder hacer lo que me gusta y que sea en San Luis. Fue pensarlo un rato, charlarlo con mi familia que siempre está conmigo en cada parte de mi vida y decirle que sí, que me sumaba al proyecto", detalló.

Una vez decidido, el puntano habló con el club para el cual estaba dirigiendo: "Llamé a Salta Básquet, que era mi anterior equipo y les comuniqué mi decisión. Hablé con José Luis Pizani, él fue quien me llevó. Le dije que no iba a seguir y lo entendieron. Ahora tengo emociones muy buenas y estoy contento por lo que me toca vivir y lo que vendrá que es esencialmente a lo que siempre apuesto, de que siempre sea con un plus, cada año un nuevo desafío".

Con respecto al equipo, GEPU, a menos de un mes del inicio del torneo, está en plena organización y además de algunos "históricos" comenzaron a llegar algunos refuerzos.

"Vamos a tener un lindo equipo y con base en este plantel vamos a trabajar para potenciarlo y hacer una buena campaña. Hoy (por ayer) llegaron tres de los refuerzos. El base Juan Mena y el escolta Bruno Pérez, quien ascendió con El Ceibo de San Francisco Córdoba, además se sumó Lisandro Gómez Quinteros que estaba jugando en San Isidro, también de San Francisco. Por estas horas estamos buscando un Sub 23 (la conformación de plantilla tiene que ser con 5 mayores libres, 2 U23, 3 U21 y resto del plantel U19)", dijo Morla.

A los nombres de Pérez, Mena y Gómez Quinteros hay que agregarles los que ya trabajan bajo la supervisión del "Lobito" Fernández: Agustín Maldonado, Facundo Ferrer, Santiago Ferrer, Gustavo Acosta, Federico Alanís y los juveniles Santiago Costa y Joaquín Costa.