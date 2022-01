Recuperaron 3 motos valuadas en no menos de $600 mil cada una

Los dueños de dos costosas motocicletas despidieron el año pasado amargados. A ambos les sustrajeron los rodados importados, cotizados en no menos de 600 mil pesos cada uno, en el centro de la capital puntana. Los robos fueron en distintos momentos del mes y en diferentes circunstancias. No obstante, los damnificados empezaron el 2022 con la noticia que esperaban. Sus vehículos fueron localizados por los policías del Departamento de Investigaciones (DDI) de San Luis. Las motos habían sido vendidas en otra ciudad de la provincia a personas que las habían comprado de buena fe. Además, los efectivos también ubicaron otro ciclomotor de ese tipo y, aunque no ha sido denunciado como robado, dan casi por sentado que fue sustraído, tal vez por los mismos delincuentes implicados en los otros dos hechos.

Los investigadores presumen que si estos robos son obra de una banda, esta podría también estar detrás de otros delitos con el mismo modus operandi. Es decir, que sustraen ciclomotores importados en una ciudad para luego venderlos en otra muy por debajo de su valor real, explicó una fuente policial.

Es por ello, porque la investigación todavía está abierta y existe la posibilidad de que recuperen otros rodados robados, que desde el DDI no quieren dar a conocer muchos detalles al respecto. Lo que sí trascendió es que una de las motos denunciadas y halladas fue sustraída el 20 de diciembre y la otra, diez días después.

Los policías están casi seguros que la segunda Yamaha 150 que hallaron también fue robada.

Son una Yamaha 150 negra y una Honda Tornado 250 roja y blanca, tipo enduro, como las que usan en competición, explicó la fuente. Ambos casos ocurrieron en jurisdicción de la Comisaría 1ª de San Luis. De hecho, tanta era la desesperación del dueño de la Honda que, pese a haber una investigación en curso, ofreció a través de las redes sociales una recompensa de 250 mil pesos por algún dato certero de su rodado o por la devolución del mismo, en el mejor de los casos.

En los últimos días, al personal del DDI le llegó la información de que uno de los rodados japoneses, la Honda, la más llamativa de las dos que buscaban, estaría en otro punto de la provincia, bien alejado de San Luis.

Con esa información, el lunes viajaron hasta esa otra ciudad ubicada al sureste de la capital y dieron con la persona que tenía la Tornado. El hombre les explicó que la había comprado por 150 mil pesos a alguien que se la había ofrecido "de palabra".

Dijo que después de pagar el rodado, quien se la vendió se comprometió a acercarle la documentación, pero eso jamás sucedió.

El rumor de que los policías de San Luis habían llegado a esa otra ciudad en busca de la moto importada no tardó en llegar a oídos de otros.

Los efectivos dieron con los otros dos vehículos por personas que "se arrimaron y les dijeron que quienes le habían vendido al otro muchacho también le vendieron a ellos", comentó la fuente.

Así llegaron a la Yamaha robada en San Luis y a otra Yamaha 150 gris, que no ha sido denunciada como sustraída, al menos hasta el momento.

Respecto a esa última motocicleta, es muy probable que los policías de la comisaría de esa ciudad se hagan cargo de las averiguaciones. Pues están casi seguros que, al igual que las otras, fue objeto de un delito cometido posiblemente en otro lugar.