La ex de Paulo Londra rompió el silencio: "No estuvo cuando lo necesité"

La ex de Paulo Londra, Rocío Moreno, rompió el silencio y confirmó la crisis con el músico, debido a que comenzó a distanciarse, a irse de viaje sin avisar y la dejó transitando su segundo embarazo sola.

En diálogo con Teleshow, Rocío comentó que Londra hace meses comenzó a salir con amigos y dejó de regresar a dormir a su casa. “Recuerdo una madrugada que yo, descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo. Terminé jugando con Isabela descompuesta, y apareció a la mañana”, aseguró la joven.

Ante la consulta por los motivos de las actitudes del músico, ella explicó: “No creo que sea susto, tiene que ver las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”.

En su duro relato, Rocío contó que Paulo no le avisaba cuando se iba de viaje y ella se enteraba por las redes. “Un domingo me dijo: ‘Tengo pensado viajar’, pero ahí quedó. Ya se había ido a Mina Clavero con amigas y amigos sin avisar, un fin de semana. Pero cuando veo que estaba en Minnesota o no sé dónde... No le llegaban los mensajes que le mandaba y una semana después se contacta y me dice que no se podía comunicar por un problema en su teléfono. Pero para subir historias sí le andaba...”, contó la influencer.

Rocío continuó su relato confirmando la crisis en la relación: “No estuvo antes, cuando lo necesité. No es algo que espero. Dadas las circunstancias, hoy en día me doy cuenta de que muchas situaciones no se pueden naturalizar. Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes. No está bien lo que estoy viviendo, no puede ser que me descomponga y termine monitoreándome en las guardias, con 17 de presión, por circunstancias vividas provocadas por él o por su familia”.

En julio del 2020, se convirtieron en papás de Isabella (1), cumpliendo su sueño de formar una familia, pero en un mes y medio llegará su segunda hija, en un contexto muy diferente. “No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... Soy una explosión de sentimientos. Ya no sé si me interesa tener esa charla; seguramente la tendremos: Hoy digo, ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas. Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, cerró Rocío.

Infobae.