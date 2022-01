San Luis: las mujeres copan la escuela de manejo

"No sabe estacionar, es una inútil", "A tu mamá no le enseño porque no le tengo paciencia" o "Las mujeres manejan peor que los hombres, no saben poner ni la luz de giro" son algunas de las frases con las que crecieron las mujeres en sus familias y en la sociedad machista y patriarcal que por mucho tiempo las hizo creerse inferiores. En la actualidad, los números hablan por sí solos y, aunque los prejuicios siguen estando a la vuelta del semáforo, son muchas las mujeres que hicieron oídos sordos y salieron a la ruta con sus autos para conducirlos sin depender de las "lecciones" de un marido, padre o familiar masculino.

En las escuelas de manejo, tanto privadas como públicas, los porcentajes de mujeres que se acercan a aprender a manejar superan altamente el índice de varones. Por ejemplo, en la Escuela de Manejo Municipal de la ciudad de San Luis, el 85 por ciento de los egresados y egresadas que recibieron su certificado al terminar el curso de manejo son mujeres. Solo el 15 por ciento son varones.

Que las mujeres decidan aprender en una escuela de manejo no es casualidad porque, según expresó Facundo García, encargado de la escuela municipal, quienes se inscribieron en el curso llegaron con las expectativas de que les enseñen con paciencia, una cualidad indispensable para que el aprender a conducir no sea una tortura o traumático, algo que no lograron encontrar con los miembros de su familia.

García explicó que uno de los objetivos que se plantearon al crear la escuela este año fue que las mujeres se sientan seguras y acompañadas en un momento tan importante como lo es aprender a manejar un automóvil.

"Lo viví como una experiencia propia. Me acuerdo cuando mi madre me contaba que nunca pudo aprender a manejar porque mi padre no tenía la paciencia adecuada para enseñarle. Quisimos cambiar esa actitud y lograr que las estudiantes sepan que en esta escuela les brindaremos las herramientas necesarias para que, además de aprender, se vayan con la seguridad de que fueron bien tratadas y comprendidas", contó García.

Además, las y los instructores a cargo de las clases tanto teóricas como prácticas reciben capacitaciones permanentes sobre cómo tratar a quien llega a la escuela de manejo. "Nos encontramos con mujeres inseguras que necesitan un empujón de esperanza y paciencia a la hora de aprender, y otras notablemente expectantes, dispuestas a recibir los conocimientos. Lo importante es que se sientan bien y cuando salgan de acá, lo hagan con todos los conocimientos bien aprendidos", contó el funcionario.

Según un estudio realizado por la aseguradora La Caja, a través de la curaduría de Leda Pereyra, socióloga e investigadora de la UBA, acerca de los hábitos y las costumbres en el escenario vial, a pesar de que siguen siendo menos en proporción, cada vez son más las mujeres en roles de conducción, tanto de forma particular como laboral. De esta misma encuesta se reconoce que las mujeres experimentan más situaciones de violencia que los varones en ese ámbito.

Según el análisis, las mujeres son las principales usuarias de transporte público, quienes asumen mayores preocupaciones asociadas a la integridad física propia, porque se transportan con sus hijos e hijas, y en el caso de que haya un vehículo en el hogar, no son las mujeres las principales conductoras. Pero aunque existe un sesgo de género, el número de conductoras va en aumento. Resulta interesante remarcar que 7 de cada 10 personas encuestadas coinciden en que las mujeres manejan igual de bien o mal que los varones.