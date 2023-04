La Escuela Municipal de Manejo ya superó los 1.300 egresados

La Escuela Municipal de Manejo ya tiene más de 1.300 egresados. Se trata de un curso gratuito que dura diez días en el cual tienen tres de teoría y siete de práctica. Una vez completado, esto les permite acceder a la aprobación del examen teórico para la obtención del carnet de conducir. En la Comuna señalaron que en mayo buscarán realizar una nueva convocatoria debido a la gran demanda de las vecinas y vecinos de la capital puntana.

"Entendemos que si las condiciones climáticas están a favor y se pueden cumplir los tiempos que tenemos pensados, el viernes estaríamos terminando con una nueva camada y el lunes arranca otra. Los que están cursando son, aproximadamente, 69 personas. La mayoría de las etapas tienen entre 69 y 75 estudiantes", comentó el secretario de Transporte y Prevención Ciudadana de la Municipalidad de San Luis, Facundo García.

Dijo que ahora están concluyendo con quienes se anotaron en octubre del año pasado. "Esto ha sido positivo y muy exitoso porque estamos formando mejores conductores para la ciudad. En cada entrega de certificados, notamos la alegría que les produce, el empoderamiento que logran y el agradecimiento que tienen para con la Municipalidad", recalcó.

"Esta política de inclusión social es para darles la posibilidad a los vecinos de tener educación vial y de poder practicar en un vehículo que es provisto por el Municipio. Este sistema es único en el país", agregó.

De los egresados, el 91% son mujeres. Esto se debe, dijo García, a que muchas veces en los hogares no hay personas que les enseñen a conducir. "La mayoría son mujeres. Por lo que nos plantean es porque no han tenido los medios o la paciencia de otras personas para enseñarles. Igualmente, cabe resaltar, no cualquiera tiene un auto. Lo que más destacan es la paciencia de los instructores", indicó.

En cuanto a las edades de los participantes, el funcionario subrayó que la mayoría son jóvenes de entre 18 y 24 años, aunque también han tenido alumnos de más de 60 años.

"Estamos organizando la gente que queda y creemos que vamos a llegar a mayo con una nueva inscripción. Ampliamos la escuela para poder darle más respuesta a más vecinos en un mismo momento. Hay muchísima demanda. Son dos semanas lo que dura el cursado, tres días de teoría y siete días de práctica. Una vez finalizado, ellos ya tienen por aprobado el examen teórico del carnet de conducir. La mayoría intenta completar las dos instancias y acceder a la licencia de conducir", expresó García.

Para solicitar el carnet hay que estar registrado en la plataforma Sigem, solicitar un turno previo y dirigirse al Centro de Atención al Vecino ubicado en avenida España 950 con todos los requisitos que se explicitan en la página web de la Municipalidad.

Redacción / NTV