Votemos fue la "Estrella" del Clásico y festejó en La Punta

Y la tercera fue la vencida para Votemos. El pupilo de Facundo Ortiz, con la monta de su hermano Jacinto, se adjudicó el Clásico Estrellas Cuyanas, la prueba central de la reunión hípica que se realizó ayer en el Hipódromo La Punta. Hizo un tiempo de 1'23" para los 1.400 metros. Aventajó a Súper Contento por un cuerpo y medio. Pagó un sport de 5 pesos. Más atrás llegaron Evaluativo, Stephen South y Guapa Mireya.

Es la primera vez que corro a este caballo. Es muy noble y guapo. Se las aguantó bien en el disco (Jacinto Ortiz- jockey de Votemos)

No había un favorito para la carrera. El abanico era muy amplio, pero Votemos llegaba con hambre de gloria. Venía de tres segundos puestos. En Villa María había escoltado a La Clota, luego entró segundo de Que ha Pasao en Córdoba y en Tucumán fue escolta de Che Sabandija. Siempre estuvo cerca, pero no podía salir primero en la foto. Y ayer se le dio. Los hermanos Ortiz hicieron un planteo de carrera muy interesante. Desde que abrieron los partidores, Jacinto lo acomodó en el lote de arriba, pero sin desgastarlo. Buscó el momento justo para acomodarlo. Siempre fue con el malón para no quitarle "patas", hasta que en el tiro derecho final lo puso a correr y en la cuadra final tuvo más resto que todos para llegar primero al disco. A un cuerpo y medio, y dando la impresión de que el tiro le quedó corto, llegó Súper Contento y el podio lo completó Evaluativo. Fue una prueba de dientes apretados con ejemplares de jerarquía. No había un número fijo. Los boletos estaban repartidos, pero Votemos, que se había cansado de estar en la puerta del triunfo, se dio el gran gusto de ganar una carrera de mucha fuste. Los hermanos Ortiz —Facundo como cuidador y Jacinto como jockey— hicieron que el hijo de Manipulator se sacara la mufa de ser escolta, para mirarlos a todos de arriba. Haciéndole honor al Stud, la "Esperanza" es lo último que se pierde. Y la alegría viajó para Córdoba; Bell Ville y Villa María están de festejo.

Las otras carreras

La prueba inicial fue para Black Pearl Slam. Miriam Ávila estuvo en la silla. Empleó un tiempo de 1'12"70 para los 1.200 metros. Aventajó por tres cuerpos a Parade Praga. Pagó un sport a ganador de 3,75.

Che Melena se quedó con la gloria en la segunda competencia. Facundo Quinteros lo llevó a la victoria en 46"80 para los 800 metros. A siete cuerpos quedó Bío Morito. Pagó un sport de 4,05 pesos.

La tercera fue para Arquitecto Milo. Emanuel Sosa estuvo en la silla. El tiempo para los 800 metros fue de 45". A un cuerpo y medio quedó Carito Haus. El sport a ganador fue de 2,20 pesos.

Better Call Saúl fue el amo y señor de la cuarta prueba. Con Fabio Riquelme en la silla demoró 44"90 para las ocho cuadras. Che Mandrake fue el escolta a dos cuerpos y medios. El sport a ganador fue de 12,95 pesos.

Un Pando se quedó con la quinta. Cristian López fue el jockey. El pensionista de Alberto Abrales hizo un tiempo de 1'36"20 para recorrer los 1.600 metros. Stormy Bird llegó a siete cuerpos.

La sexta fue para Petals; Facundo Campos fue el jockey. El ganador clavó los relojes en 1'17" para los 1.300 metros. Cool Rain quedó a medio cuerpo.

Por último, Témpano Sam, con Daniel Gómez en la silla, ganó la octava prueba. Demoró 1'23" para los 1.400 metros. Most Puntano lo escoltó a medio cuerpo.