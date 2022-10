El abuelo de la nada

¿Cuántas veces Rick y Morty enterrarán sus cuerpos hasta que la trama deje de ser novedosa? Aparentemente, nunca. El combo de una buena serie animada para adultos con los condimentos típicos del género; la trama del universo y las múltiples realidades que abren un abanico infinito de historias por contar, y el sexo como eje falocéntrico hacen que la producción, que estrena su sexta temporada por HBO Max, sea, como las versiones de los protagonistas, inagotables.

“Los Simpson” fueron, hace más de 30 años, los fundadores del género y algunos de sus ejes se mantienen en la actualidad, con el más evidente de la vida de una familia tipo. El claro ejemplo es Homero en comparación con Jerry Smith, dos padres de clase media estadounidense con tendencias a cometer estupideces; o Beth, una ama de casa (a pesar de su trabajo como cirujana equina) que por momentos está aburrida de su vida pero se mantiene en pie por el amor a sus hijos. Por si hace falta la aclaración: el personaje es muy similar a Marge.

Sin embargo, los creadores, Justin Roiland y Dan Harmon, reivindicaron a la madre de familia con “Beth espacial”. Es el supuesto clon de la hija de Rick (ni él sabe cuál es la verdadera) que vive todo tipo de aventuras en el universo y que cada tanto baja a la Tierra para visitar a su familia y besuquearse a escondidas con su par terrestre.

La crítica al gobierno de los Estados Unidos es otro de los ejes que comparte la novedosa “Rick and Morty” con su abuela, “Los Simpson”. Así como la decisión de dejar a un presidente afrodescendiente en la nueva temporada, que estrena un capítulo todos los domingos, a pesar de que Barack Obama gobernó hasta 2016. Como esa, hay otras tantas referencias que por vivir en la otra punta del continente americano el espectador argentino no alcanza a comprender del todo, algo que no le impide disfrutar de las críticas más universales de la serie.

Otro nexo es la constante referencia a películas, series y escenas clásicas de la historia del cine y la televisión mundial. Mientras que “Los Simpson” parodian absolutamente todo, desde “Game of thrones” y “Stranger things” en los capítulos más nuevos, hasta “ET” y “Casablanca”, Rick and Morty nació como una burla a “Volver al futuro” que, en los momentos oportunos, introduce referencias a filmes.

En la nueva temporada, Summer, la hermana de Morty, se enfrenta a unos alienígenas que basan todas sus tácticas militares en “Duro de matar” y que ella, sin haber visto la película de fines de los 80, logra predecir sus ataques en una clara crítica al cliché del género de acción.

El Big Bang rickciano



En 2006, Roiland creó “The real animated adventures of Doc and Mharti”, un corto animado que parodiaba a "Doc" Brown y Marty McFly. Seis años después, los cambió por Rick y Morty por cuestiones de derechos; para el primero buscaron una voz que tenía como objetivo replicar la del científico de "Volver al futuro", pero en una versión aún más maníaca.

Por el momento, Justin y Dan aprendieron de los errores de Matt Groening, quien, cuando se quedó sin historias, recurrió a dedicar capítulos enteros a satirizar programas y mostrar las versiones animadas de artistas internacionales. Con eso, llenó de agujeros la trama, aburrió rápidamente a los fans y los obligó a recurrir a las viejas temporadas para captar la esencia de lo que alguna vez fue el show.

Si bien la serie de HBO Max puede tener algunas fallas de continuidad por el complejo desafío de los viajes en el tiempo y el espacio, son casi nulos los que llamaron la atención de los espectadores, a excepción de uno que inició con la primera temporada.

¿Cómo puede ser que exista una “Ciudadela de los Ricks” si el personaje (o los personajes) se basa en una constante crítica a los sistemas de gobierno? Sin siquiera mencionar lo obvio, los Ricks se odian mutuamente. Pero, justamente, esto último es lo que motiva al Rick C 137 (el que protagoniza toda la serie) a crear una ciudad con leyes.

Es al final de la quinta temporada cuando se confirma la teoría de que un Rick mató a Diane y Beth (pareja e hija respectivamente del Rick C 137), y, en la búsqueda de venganza, inició una campaña de persecución y asesinato a cada variante de sí mismo que pudo encontrar.

A su vez, las versiones que sobrevivieron se reunieron para intentar matar a Rick C 137, pero, al no poder concretarlo sumado al hecho de que el protagonista fallara repetidamente en su vendetta, pactaron una tregua y crearon la ciudadela. ¡Gracias por la aclaración! Después de todo, solo hubo que esperar ocho cortos años.

Las críticas a los sistemas educativo, de gobierno y religioso son parte fundamental del nihilismo que sostiene el argumento principal de la serie: la pequeñez de los seres en una gran inmensidad: el universo. Hay tantas versiones de uno mismo como realidades, por lo que las acciones individuales son tan insignificantes como la existencia misma. Este concepto lleva a los protagonistas a arriesgar sus vidas constantemente, tener sexo con versiones de sí mismos o de forma desenfrenada en orgías del fin del mundo con alienígenas y, en muchas oportunidades, asesinarse a ellos mismos (o sus versiones de realidades paralelas).

Nada está prohibido o escapa de las posibilidades de la serie, a menos que se trate de donar su pene a cambio de salvar al universo, como le pasó a Jerry. Finalmente, la sociedad falocéntrica es más fuerte que el instinto de supervivencia.

"Rick and Morty" bordea de forma irreverente entre lo absurdo y lo profundo. “Wubba lubba dub dub” decía cada tanto Rick en sus divertidas borracheras de forma jocosa. Rápidamente, fue interpretado como un paso de comedia un tanto bobo, pero que ocasionaba gracia por cómo se alteraba el personaje. También fue origen de algunos buenos memes.

Sin embargo, en el último capítulo de la primera temporada es su mejor amigo, el "hombre pájaro", quien revela el verdadero significado de la muletilla que en idioma pájaro significa: “Estoy sufriendo mucho. Por favor, ayúdame”. La frase reflejaba un gran estado de depresión que sumergía al abuelo Sánchez en el alcohol. Por fortuna, con el correr de las temporadas, no solo dejó de decirlo, sino que tampoco se emborracha tan seguido.

El espíritu nihilista de Nietzsche es a lo único de lo que pueden aferrarse los personajes y que invitan a reflexionar a los fanáticos. La serie no conoce límites ni moralidad, no defiende ni niega posturas: simplemente se burla de absolutamente todo y esa es su mejor característica.

O, quizás, están en una constante búsqueda de encontrarle un sentido a sus vidas. Porque si nada importara, Rick jamás hubiese dejado el alcohol, una característica pilar en las primeras temporadas con su baba verde; ni hubiese intentado salvar a Jerry de cada estupidez que comete o incluso a Morty, su nieto que le sirve como escudo para no ser rastreado por la Policía interestelar pero que en verdad adora.

Si bien este abuelo es acusado de misántropo, tan solo una vez destruyó a la raza humana y debieron escapar con Morty a una nueva tierra para reemplazar a sus “yo” muertos. En la concreción de la sexta temporada y a dos semanas de su final, es una estadística más que alentadora.

A dos meses de concretar el décimo aniversario de la serie, los productores, James Siciliano y Scott Marder, aseguraron que todavía quedan más aventuras de los Smith. Con el correr de las temporadas, los personajes se enriquecieron a base de buena ficción, comedia ácida y televisión interestelar.

Ahora, la historia es más grande que los dos protagonistas, aunque cabe destacar la madurez que cobró Morty en las últimas temporadas y que tuvo como punto de quiebre el momento en que debió enterrar su cuerpo. Summer, Beth y Jerry cobraron especial importancia en esta entrega, que tiene como eje los vínculos familiares.

Incluso reaparece el bebé, concebido bajo incesto, de Summer y Morty, llamado, sin ninguna razón aparente, Naruto, que nació por error de la combinación de un esperma y un óvulo gigantes.

Los creadores y productores dieron demasiados indicios de que la familia es la clave y, como bien es sabido, el último episodio suele ser definitorio o si no más bien lapidario.

¿Qué sucederá con los Smith? Hay tantas respuestas posibles como ideas locas que puedan concebir Dan y Justin. Por lo pronto, solo queda esperar que Morty visite Boob World (mundo bubies) de una vez por todas.