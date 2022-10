En lo que va del año, el precio del aceite aumentó el 100 por ciento

El aceite, producto de la canasta básica que más se vende, pero que a su vez sufrió una gran cantidad de aumentos, comenzó a ser un problema para los mercados y kioscos de la ciudad. Desde la Cámara de Almaceneros de San Luis, señalaron que hay un "desorden" de precios y que puede haber otra suba grande en las próximas semanas. En lo que va del año, trepó el 100%.

El Diario de la República realizó un recorrido por los comercios minoristas y pudo constatar una serie de problemas: hay faltantes (especialmente de primeras marcas), algunos lugares ya no comercializan este artículo y hay una baja en las ventas.

En los supermercados el panorama es distinto. Las góndolas tienen stock, pero hay restricciones: solo se pueden comprar dos unidades por persona. Rosa, una vecina que se encontraba en una reconocida cadena ubicada frente a la plaza Pringles, comentó que los rostros de los clientes advierten cierta resignación.

En un mercadito ubicado por calle Italia, entre Martín de Loyola y pasaje Segundo Sombra, el propietario aseguró que en su local el aceite sufrió un impacto importante y adelantó que a partir de hoy este producto lo tendrá que vender más caro. “Fácil subió un 100%. El otro problema que tengo es que no consigo de medio litro, que es el más barato que encontraba; ya no lo tiene nadie. Tuve que comprar de un litro y medio. Me dijeron que los tengo que vender más o menos a $800 porque vienen con actualización”, contó el comerciante.

Al lado de su negocio hay un kiosco, que lo atiende Melina. Allí tenían aceites de 900 ml a $450 y $650. Según contó, solo venderá los que le quedan y no traerá más: "Ya dejó de ser un negocio ofrecer ese producto".

Los precios entre los supermercados y los almacenes o kioscos tienen una gran diferencia. Por ejemplo, los aceites de 900 ml rondan entre los $350 y $650; los de 1 litro entre $500 y $600 y los de 1,5 llegan a costar hasta $850. La opción en aerosol ronda los $300 y $600. Mientras que el aceite de oliva es un lujo: cuesta entre $1.200 y $1.600.

El presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, Ángel Soria, adelantó que desde la entidad no tienen novedades de incrementos recientes, pero estimó que posiblemente la suba de precios continúe. “Había un fideicomiso a nivel nacional de 29 millones de litros de aceite y parece que el Gobierno dejó sin efecto ese subsidio y el precio volvió a ser el normal. Eso generó que haya un desorden con respecto al aceite. Los almaceneros estamos afuera de ese beneficio que tienen las cadenas grandes, por eso pedimos que nos blanqueen los montos”, dijo.

Según explicó, retocaron el valor de este producto por lo menos tres veces este año y hay dificultades para conseguir marcas. “Hoy acá no se consiguen aceites de primera calidad y si se llegan a encontrar se venden muy caros. En los almacenes solo ofrecen marcas alternativas que cuestan entre $400 y $600”, aseguró.

En un kiosco ubicado frente a una clínica privada de la ciudad, Micaela Gaytán mencionó que los montos del aceite se actualizaron al menos cinco veces este año. “Es mucho en comparación con años anteriores. Nosotros hicimos un pedido grande y hasta el momento tenemos. Cada mes los preventistas nos dicen que esto va a aumentar”, lamentó.

Además la comerciante aseguró que en su local las ventas bajaron y tiene que ver con la cantidad de veces que tuvieron que cambiar los precios.

Por lo pronto, frente a la situación, no son pocos los puntanos que apelan a caminar en busca de ahorro. Si bien todos los espacios de venta se vieron alcanzados por la inflación, cada quien (según su bolsillo) opta por distintos comercios para tratar de alivianar el impacto de las subas.

Legumbres y verduras

La situación económica no da pausa en el país. El Índice de Precios al Consumidor de septiembre confirmó un aumento interanual superior al 86% en los alimentos. Por otra parte, hay una variada cantidad de productos de primera necesidad que fueron impactados por incrementos superiores al 100% en los últimos doce meses.

Las verduras, tubérculos y legumbres son las que registran el mayor porcentaje en relación a septiembre de 2021: ascienden al 125,1%. Las grasas y la manteca llegan al 101,4%. A la par, se encuentran las bebidas alcohólicas, también en el 101,4%.

El azúcar, los chocolates y las golosinas van por el 101,2%.

Redacción/MGE