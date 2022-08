El azúcar subió más del 20% y hay restricciones en las ventas

Desde los cambios de gabinete en el gobierno nacional, los precios de los productos que pertenecen a la canasta básica familiar no dejan de aumentar. El azúcar no escapa a eso. Los almaceneros de la ciudad aseguran que en los últimos diez días los incrementos superan el 20% y afirman que continúan las restricciones en la compra, tanto para los comerciantes como para el consumidor final. Confirman que no hay desabastecimiento en la provincia, sino especulaciones por parte de las grandes cadenas.

El Diario de la República realizó un recorrido por distintos supermercados y negocios de la ciudad, y constató los hechos. En las góndolas, los carteles especifican: “Máximo 2 unidades por grupo familiar”.

El subgerente de uno de los locales de la conocida cadena de supermercados puntana, ubicado en San Martín entre Belgrano y Ayacucho, Brian Damico, comentó: “Faltantes no advertimos y contamos con las marcas que siempre lleva la gente. Hoy tenemos lo que está en la góndola y tres pallets más de las primeras marcas, que es bastante. Por ejemplo, en el aceite tenemos la restricción de una botella por cliente, pero sabemos que el que se lleva una vuelve a comprar; como lo hace con un ticket diferente no le decimos nada, pero sabemos que lo hace”.

En el caso del supermercado ubicado frente a la plaza Pringles, se advirtió que en el espacio donde solían colocar los paquetes de azúcar ahora hay cajas de café en saquitos. Uno de sus empleados, al ser consultado por el producto, respondió: “No hay nada de azúcar”.

Los valores también son algo que preocupa y no solo a los vecinos, sino a los mismos dueños de los negocios. El propietario de un comercio ubicado en calle Mitre al 1100, José Sebastián Sosa, expresó: “Está carísima. Un kilo de una cuarta marca la vendo a $200 y la verdad es que no le saco mucho en porcentaje. Una primera marca está arriba de los $250. Hace como dos o tres semanas que aumenta, nosotros calculamos arriba del 25%, es decir, hasta más de $40”.

En la misma línea, el referente de los almaceneros en San Luis, Ángel Soria, manifestó que desde las distribuidoras y proveedores les restringen la compra por cantidades, cuestión que sucede desde hace más de un mes.

“El precio del azúcar voló, subió más de un 20%. Hoy no se consigue por menos de $200, esto para la venta al público en el mostrador con un margen muy escueto de parte nuestra. Como nos ponen restricciones en la compra, a los clientes les estamos vendiendo de a un kilo”, dijo.

“Recién hoy (por ayer) nos avisaron los proveedores que hay faltantes del producto en las marcas más consumidas, pero hay alternativas donde el monto supera los $200. Con esto quiero decir que desabastecimiento no hay; sí hay especulación. Los faltantes en las primeras marcas se vienen suscitando hace bastante tiempo, más de un mes, diría, pero se consiguen otras”, agregó.

A nivel nacional se vive la misma situación y en algunas provincias el panorama es más oscuro. “Esperamos el día clave con respecto al nuevo ministro de Economía de la Nación. Nosotros tuvimos una reunión el pasado viernes en la Secretaría de Comercio nacional, donde realmente nos atendieron empleados y no funcionarios, porque no se sabía de la situación. Hoy es una incertidumbre; la atravesamos desde hace más de un mes”, indicó Soria.

El aceite, por el mismo camino

Los almaceneros informaron que, a partir del martes, el aceite sufrió una suba de más del 12%. Al principio de la semana era posible comprar una botella de 900 mililitros a $290; como mucho, a $300.

“Hoy el aceite, de marcas alternativas, está en $329 o $349. En el caso de las primeras marcas hace más de un mes que cuesta conseguir. En San Luis nunca hubo desabastecimiento hasta el momento, pero el desorden de precios es tremendo. Nosotros denunciamos que en los súper había góndolas vacías de aceite o azúcar y en la provincia el producto está”, afirmó Soria.

