Denticiones para hacienda, una mejora sustentable

Los especialistas en dentición humana aseguran que tener una dentadura sana es la base de una buena nutrición y afirman que por eso el organismo funciona mucho mejor. Una premisa que para muchas personas puede ser obvia, pero cuando el foco está puesto en los animales se transforma en algo novedoso. Dental Pecuaria es una empresa que busca impulsar las denticiones en la hacienda, considerándola como una mejora sustentable. “Cada pieza es única y están plenamente diseñadas para aplicar en animales de cría”, dijo Gabriel Balzi, titular de la firma.

“Trabajamos con una técnica que surgió en Estados Unidos. Con el uso de la prótesis no será necesario retirar los animales del rodeo antes de tiempo, las vacas que tengan un desgaste dentario pueden resultar más eficientes que las nuevas porque ya estarían adaptadas al campo, al agua, al suelo y a las pasturas de determinado lugar, entonces son más eficaces que una nueva por desarrollar. Permiten agregar cuatro pariciones más. Hemos comprobado que luego de terminar su ciclo reproductivo se encuentran en un excelente estado de gordura”, afirmó.

Son prótesis confeccionadas en acero. La garantía es del 100% en prótesis caídas. La adaptabilidad es inmediata y no necesitan mantenimiento.

El especialista explicó que “a través de esta herramienta los animales podrán permanecer en el campo hasta que el productor diga basta. Tendrían alrededor de 5 o 6 años más de vida útil de un vientre probado, es decir que se puede mantener en una buena condición corporal para continuar los ciclos productivos y al mismo tiempo, aumenta la capacidad de alimentación”, aseveró Balzi.

Este método “fue pensado para animales de calidad genética, de cabaña o de tambo. En Argentina, el verdadero problema de desgaste de dientes se da en ganado de cría porque se manejan bajo condiciones de alimentación de menor calidad, que aquellos animales de cabañas”, afirmó Balzi, y agregó que “en San Luis los suelos son muy arenosos, puede que las partículas se depositen en la hoja de la pastura y trabajen como un abrasivo del esmalte y la pieza se desgaste más rápido”.

El especialista indicó que las prótesis están hechas con acero inoxidable quirúrgico, “esto permite un reconocimiento por dentadura, que va asociada de forma numérica y correlativa a la caravana de cada animal. Podemos hacer una doble identificación de las vacas y al mismo tiempo, brindamos la posibilidad de individualizar la reposición del 100% de las prótesis de un rodeo, si se cayeran o se produjeran pérdidas. Es decir, este tipo de implantes cuenta con una garantía de reposición inmediata”, especificó Balzi y añadió que las condiciones para la utilización de este tipo de herramientas de manejo, se dan gracias a que la productividad avanza hacia una eficiencia enfocada en el bienestar animal.

Otro beneficio en favor del uso de las prótesis es que “aumenta la fertilidad global del rodeo, son vientres que ya soportaron enfermedades ginecológicas y obstétricas, diagnósticos de preñez, boqueo y poco pasto, entre otras. Además en los tambos, se puede prolongar la vida útil de machos y hembras. También apuntamos a facilitar el equilibrio para una alta producción lechera”, especificó Gabriel Balzi.

De la teoría a la práctica

El primer paso que da el equipo de Dental Pecuaria para colocar las prótesis es visitar el campo que solicite el servicio. “Junto con el productor y un médico veterinario, fijamos el criterio de selección de animales. Lo que necesitamos para hacer los implantes es medio diente de remanente, no menos de un cuarto de la pieza dental porque si no, se pone en riesgo la fijación de la dentadura y como garantizamos el cien por ciento de las prótesis, queremos asegurarnos de que el trabajo sea óptimo”, afirmó el especialista.

Balzi añadió que después de seleccionar los animales que se quieren preservar, “tomamos la muestra numerada que, como dijimos, es el mismo número de caravana y vamos al laboratorio. En una segunda visita colocamos la prótesis”.

Lo más importante para la empresa es el bienestar animal, “por eso buscamos generar el menor estrés posible, las prótesis tienen una adaptabilidad fantástica, apenas se aplican los animales se van al campo, no necesitan un tiempo de recuperación, ni mantenimiento o medicación. Este servicio se puede realizar en cualquier época del año. Como cada pieza es única, no hay forma de que los animales se lastimen o no coman, sino todo lo contrario”.

Al hablar de costos Balzi aclaró: “Para tener una idea de los valores, la dentición equivale a la quinta parte de un ternero destetado. Con la quinta parte de un ternero que saquemos de más gracias a esa vaca que retuvimos, costeamos este servicio. Estamos hablando de alrededor de 10 mil pesos aproximadamente, más IVA terminado”, concluyó.

Para realizar consultas hay que comunicarse al número (0341) 6913-613.