Dos jornadas maratónicas y atípicas en el Concejo

Lo que se vivió esta semana en el Concejo Deliberante de Villa Mercedes fue atípico. No solo porque es poco habitual que se realice una interpelación a un funcionario municipal, sino porque fueron dos jornadas maratónicas en el recinto que sumaron más de veintisiete horas entre ambos días.

La cosa ya venía mal barajada desde el comienzo. Porque después de dimes y diretes, de faltas de quórums y despachos, la oposición mercedina consiguió los votos necesarios (solo cinco) para aprobar la solicitud. Y como lo avala la Carta Orgánica Municipal, la secretaria de Producción, Medio Ambiente y Tecnología, Karina Maranguello, debió elevar un informe sobre el funcionamiento del Refugio de Contención Animal de la ciudad, después de que se viralizaran denuncias por supuestas irregularidades en el lugar.

Y si bien se preveía que la sesión iba a ser muy poco práctica y que la funcionaria iba a demorar bastante tiempo en resumir el trabajo de dos años del organismo, nadie imaginaba que iba a ser para tanto.

Maranguello llegó puntual, el lunes antes de las 10, para dar su reporte. Lo hizo con cajas y cajas de carpetas con documentación, que de tanta cantidad tuvieron que ser trasladadas en una motocarga. Aun así, su alocución comenzó casi a las 12 por la falta de acuerdos entre los presidentes de bloques.

La sorpresa para muchos llegó ante la primera de las 28 preguntas que habían ideado los ediles opositores. Porque contestar cuánto personal ha prestado algún servicio a la institución, durante cuánto tiempo y bajo qué modalidad demoró hasta la madrugada con la lectura minuciosa y detallada de los contratos para dar transparencia a la gestión.

Algunos de los concejales que más decían estar preocupados por el funcionamiento del refugio no aguantaron y se fueron del recinto sin siquiera terminar de escuchar esa primera respuesta.

Para pasar al siguiente ítem del cuestionario, llegó el inevitable cuarto intermedio. La sesión se reanudó el martes a las 15 y nuevamente fue una jornada maratónica que terminó mucho más allá de la medianoche.

Las caras de cansancio y hartazgo eran evidentes. Los concejales del poggismo, del radicalismo y del adolfismo se aprovecharon de un artículo del funcionamiento de la interpelación que les da prioridad en el uso de la palabra a los ediles que solicitaron la medida, para sentirse jueces e interrumpir cuántas veces quisieron, elevar el volumen de la voz y hacer largas reflexiones, algo que no estaba contemplado dentro del reglamento. Por lo que más que un ejercicio de un recurso democrático las sesiones se parecieron más a una puesta en escena montada por la oposición para sentar en un supuesto banquillo de los acusados a una colaboradora estrecha de la gestión de Maximiliano Frontera.

Después de leer durante horas y horas, con la voz ya gastada, Maranguello dijo: “Quiero agradecer a los concejales que me trataron bien, repudiar a los que me trataron mal, a todos los empleados del Concejo y a todos mis compañeros que me apoyaron y que desde hace diez días que están trabajando para poder venir a contestar este circo al que fui sometida por dos días”.