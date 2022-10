Gracias al ministro que no era

Hay veces que la sucesión de actos oficiales en medio de una agenda cargada de actividades marea incluso a los principales protagonistas. Y en otros llevan a la confusión, más cuando hay dos personas que son muy parecidas físicamente. Una combinación de ambos factores se dio en Villa Mercedes, durante una serie de inicios y de visitas de obras organizadas en conjunto por el Municipio y el gobierno provincial.

Como no podía ser de otra manera, como buen anfitrión Maxi Frontera era el responsable de darle la bienvenida a la comitiva y también de agradecer a quienes lo acompañaban en los recorridos con los cascos puestos. Una parte del ceremonial y protocolo que se repite como el Padre Nuestro en toda localidad.

En los dos primeros actos la equivocación pasó desapercibida casi por la urgencia de trasladarse al próximo lugar que marcaba la agenda en común. Pero en el tercero y último acto, ya sin esa premura, el “quería agradecer la presencia de…” venía muy bien hasta que el intendente de la ciudad de la Calle Angosta nombró al ministro de Hacienda Pública, Eloy Horcajo. Al resto de los asistentes les llamó la atención y empezaron a buscar con la mirada al citado referente de la cartera económica de San Luis. Pero no hubo caso. No estaba. Hasta que un integrante del área que se encarga de que todo salga perfecto se apiadó del jefe comunal, se le acercó y le dijo al oído que quien estaba era el titular del Programa Grandes Obras de Arquitectura, Cristian Rasmussen, que hasta el momento no había sido nombrado. La sonrisa se le dibujó de inmediato a Frontera, quien pidió disculpas públicamente y subsanó el error.

Esta vez la increíble similitud estética de Horcajo y Rasmussen jugó una mala pasada.