Murió Silvana Suárez, ex Miss Mundo de Argentina

La ex Miss Mundo de Argentina, Silvana Suárez murió a los 64 años el viernes por la tarde en la localidad de Nono, Córdoba, tras sufrir cáncer de colon. Su carrera se consagró al ganar el 28° certamen internacional en 1978.

Suárez era profesora de música, directora de coros, modelo y artista. Vivía hace varias décadas en el Valle de Traslasierra, debido a que contó en una entrevista que sentía la necesidad de alejarse de la vorágine de la ciudad y volcarse a una vida más espiritual.

La exmodelo ganó el concurso de belleza Miss Mundo celebrado en Londres, Inglaterra y se consagró con 19 años como la mujer más linda del mundo.

A sus 30 años, se radicó definitivamente en Argentina, cuando conoció al dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos, con quien tuvo dos hijos.

Uno de los momentos más dramáticos que le tocó vivir en su vida fue justamente el divorcio, que terminó con denuncias de maltrato. Fue muy mediático y a ella le costó mucho sobrellevar.

Además, protagonizó en 1999 uno de los momentos más tensos de los almuerzos de Mirtha Legrand, cuando la conductora le insistió en que hablara de su matrimonio con el empresario. Sin embargo, la exmodelo se negó, se levantó de la mesa reiterando: “Me invitas para usarme a mí” y abandonó el programa mientras que Legrand le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.

Tiempo después, al recordar el hecho, Suárez no se mostró arrepentida. “La verdad que yo no tendría ni que haber ido, pero siempre me sentí como con culpa de no ir. Y voy y de golpe ella tomó partido: el que tenía el poder era Julio”, sentenció.

“Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos, así que hice magia para que esto no los dañara pero es imposible. Aparte era muy machista, entonces ¿cómo una mujer iba a hacer esto?”, aseveró en medio de todo eso torbellino mediático.

Para superar ese momento de su vida, Silvana hizo mucha terapia y se instaló en Córdoba. “Es un pilar fundamental de mi vida conocerme a mí misma. Saber realmente quién soy. Y quiénes somos ¿no? Y abrir la conciencia, me parece que para eso vinimos”, había dicho en aquella ocasión.

