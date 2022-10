Compró una camioneta, pero tenía un pedido de secuestro por estafa

Cuando Ramón Rivero le compró una camioneta a Santiago Cuello pensó, a pocas horas de haberlo adquirido, que el problema al respecto era descubrir que el rodado no estaba en las óptimas condiciones que creyó. Pero no era así, el vendedor no solo no le devolvió el mismo cuando prometió repararlo, sino que luego, en la búsqueda del vehículo, se anotició también de que la camioneta tenía un pedido de captura por estafa en una provincia del norte.

Según informó el personal del Departamento de Investigaciones (DDI), Rivero le adquirió la Volkswagen Saveiro a Cuello el 25 de mayo. El rodado costaba 1.400.000 pesos. El hombre de 75 años pagó 900 mil y le restaban 500 mil para completar el trato.

Después de que el vendedor se retiró de la casa de Rivero, el hombre notó que la camioneta "tenía varios detalles y desperfectos mecánicos". Lo llamó rápidamente a Cuello y quedaron en que él pasaría a buscar la Saveiro para ocuparse de la reparación, para lo que precisaba también sus documentos en el caso de que tuviera que pasar por un control policial.

Una semana más tarde, Rivero se comunicó con Cuello para saber si había arreglado el vehículo, el hombre le respondió que sí y que se la acercaría a su casa. Pero los días pasaron y no lo hizo.

Ante la falta de respuesta del vendedor, denunció el hecho en la Comisaría 13ª. Eso llevó este fin de semana al personal del DDI hasta el domicilio de Cuello, en el barrio 500 Viviendas. Allí encontraron la camioneta frente a la casa del hombre. Tenía pedido de secuestro de la Justicia Federal de Tucumán.