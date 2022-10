Una búsqueda de Nora Costamagna por los archivos

Casi treinta años le tomó a Nora Costamagna desandar la historia del siglo XVIII y XIX que quedó plasmada en los expedientes de Civil y Justicia de aquellos tiempos que están en el Archivo Histórico de San Luis. Tras largos años de transcripción para conocer un poco más sobre la historia de su tierra, la Villa de Merlo, se dio cuenta de que esa documentación tenía otra riqueza especial: era piedra fundamental de la genealogía de las familias más antiguas de la provincia.

Con toda esa información recopilada, la historiadora decidió hacer un libro que tiene 300 páginas y del cual lanzó 100 ejemplares hace unas semanas. Se llama "San Luis a través de sus documentos". La presentación se realizó en la Villa de Merlo, su lugar de residencia, y pronto espera llegar a la capital puntana para hacer lo propio.

De nacimiento mercedina, pero de corazón merlino, Nora siempre estuvo impulsada por conocer más de la historia de la ciudad que la acogió desde 1990. Entonces comenzó una búsqueda por el origen de Piedra Blanca, en la turística Villa de Merlo.

Cuando aparecieron las cámaras de fotos digitales pude avanzar mucho más rápido con mi trabajo. Nora Costamagna

Eso la llevó a realizar durante esa década innumerables viajes a la ciudad de San Luis para transcribir minuciosamente los documentos que el Archivo Histórico de la Provincia tenía sobre esa región. “Era una época donde todavía no existía la fotografía digital. Comencé transcribiendo esos documentos que estaban fechados desde el año 1700 hasta el 1750, y en ese trabajo surgió la idea de recopilar todo. Es muy buena información porque la mayoría son testamentos que ayudan a reconstruir la genealogía de San Luis", recordó la mujer, quien, además de historiadora, es profesora de geografía.

En estos años de lectura e investigación, Nora descubrió hechos importantes para enriquecer los conocimientos que se tienen sobre la historia de la provincia. “Algunas de las cosas que más me llamaron la atención en esta investigación fue que no se hayan tenido en cuenta nombres de varios parajes dentro de la historia de esos mismos lugares".

Además, Costamagna tomó nota del análisis detallado y la prueba documental de la existencia de Juana Koslay, que toda la vida fue una leyenda para San Luis. "Ahora podemos decir con precisión que realmente existió".

Aunque la investigadora tiene algunos recelos sobre ese punto: cree que posiblemente la heroína no haya existido en la época en que lo plantea la historia, y que en realidad la forma correcta de escribir el apellido sea con c (Coslay) y no con k.

“Es un descubrimiento muy importante para la provincia, porque está el testamento de doña Magdalena Gómez Isleño, que es la hija de Juana Koslay y de Juan Gómez Isleño. Doña Magdalena coloca desde el inicio del testamento de quién es hija y da los nombres de sus hijos y a quiénes les van dejando sus tierras en la zona de Las Tapias”, explicó.

Aseguró que también existen muchos documentos de las familias más representativas de San Luis de esa época que compraban y vendían personas. “En los convenios están especificadas las características de las personas esclavizadas, como por ejemplo, la edad, si tenían alguna enfermedad y demás. Es un tema muy interesante para investigar”, expresó.

La historiadora tiene en preparación la segunda parte de "San Luis a través de sus documentos", al que espera editar con más velocidad que su antecesor. Ese nuevo trabajo está enfocado en el siglo XIX, pero la autora necesita hacer unos viajes más al archivo para completar la información que precisa.