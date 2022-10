Islandia, detrás de las auroras boreales

Por: Paula Elías

Alguna vez se preguntaron qué sueño tienen pendientes? Para los viajeros constantes, uno de los grandes objetivos es ver las auroras boreales. Las luces del norte se ven en muy pocos lugares y muchas condiciones meteorológicas deben confluir. Ciencia y suerte van de la mano para poder salir a cazarlas. Se llama así porque el viajero sale en busca de ellas.

Para la misión de explorar Islandia se necesitan varias cosas: una 4x4 hermosa, excursiones reservadas, hospedajes de ensueño y restaurantes con menús riquísimos.

La primera noche es bueno hacerla en auto para contemplar un cielo lleno de nubes. Y es probable que la espera de la aurora sea sin éxito.

A treinta minutos de la ciudad, es imprescindible visitar el túnel de lava. Casco, crampones y linterna en mano anticipaban la aventura de entrar en una cueva con túneles formados por la erupción del volcán Leitahraun hace 5.200 años. Es una aventura en sí, pero que la cueva estuviera cubierta de estalactitas y estalagmitas la hacía más especial. Estar en este túnel es ver la fuerza de la naturaleza, colores rojos, ocres y hasta un plomo metalizado se pueden ver en sus paredes. Una vez que el visitante se adentra un kilómetro, los guías piden que apaguen las linternas. Ahí se sabe lo que es la oscuridad real, una sensación desconocida, en un túnel de 30 metros de ancho, donde el ser humano queda chico. Esa sensación se siente cada día en Islandia.

La tarde ideal es en la Blue Lagoon, una de las termas más famosas del mundo y una de las 25 maravillas del mundo según la National Geographic. Con batas, se recomienda caminar en la gélida tarde dentro de las cálidas aguas.

Nubes de vapor saliendo de las enormes piscinas, junto a las piedras y vegetación que las rodean, hacen que en este lugar el relax se transforme en el protagonista. Los que llegan allí andan con la cara cubierta con una máscara facial que conforma uno de los destinos más instagrameables de Europa.

Buscar a las auroras con la ayuda de los expertos de Happy World es lo más recomendable. El pronóstico no era el mejor, pero el guía, ayudado por un meteorólogo por handy, recibió la marcación del camino y cómo es el minuto a minuto del cielo. Gracias a ellos se arriba a un lugar oscuro donde hay que aguardar, pero no era el día. La vista a un glamping, donde se observa artificialmente cómo se generan las auroras y la vuelta con la promesa de repetir el tour todas las veces necesarias hasta verlas conforman un espíritu que siempre debe tener un viajero.

La próxima elección del viaje por Islandia es recorrer dos rutas famosas. La primera es el Círculo de Oro, que consta de 300 kilómetros y se hace con el guía de Mountaineers Iceland en una enorme 4x4. El primer paso es en el Parque Nacional de Þingvellir, donde se encuentra el límite entre dos continentes y se ve la brecha geológica entre las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. El plan es seguir con los geisers de Geysir, con sus fosas de lodo hirviendo y sus chorros de agua caliente.

El viaje continúa hacia las cataratas de Gullfoss, que tienen caídas de 32 metros y se encontraban rodeadas de nieve y una gran parte congelada.

El segundo mayor glaciar del país, el Langjökull, es la otra parada que permite subir a las motos de nieve y arrancar de esa manera una de las dos grandes aventuras que puede vivir el turista.

Se atraviesan blancos por los que nadie había pasado y cualquiera que haga el recorrido no pueda más que sentirse valiente aunque el frío y el miedo invadan las almas. Lo bueno es que alguien en ese punto del mundo se siente vivo, con la sensación de que esa hora era una de las contadas horas mágicas que tiene la vida, donde nada más importa.

Esa noche, nuevamente las auroras se hicieron rogar así que el plan fue disfrutar de Mama, un restaurante basado en plantas creado por viajeros donde luego de comer uno de los mejores menús veggies, una cantante local dejó sin aliento a quienes la escucharon.

La segunda ruta a seguir es la de la Costa Sur y cuenta con 500 kilómetros de largo.

Una buena manera de ver las auroras es desde la cama de un hotel iglú, como el Bubble Hotel, cerca de Selfoss.

Al llegar había lámparas y linternas y una burbuja transparente. Al abrir la puerta y entrar en el globo, el plástico impoluto hace que se vea todo lo que pasa. Cuando llueve, la sensación de que las gotas caen sobre el ocupante invitan a tirarse a la cama, pero no a dormir porque no hay que perderse nada: hay que mirar la lluvia, escuchar a los animales, ver las estrellas, las auroras y ver el salir del sol. No es algo que se viva muchas veces el dormir en un bosque, en pleno invierno, en una cápsula de lujo, bajo la lluvia.

Las auroras no aparecieron. Igual la noche estuvo ideal, para que nada cambie nunca.

La ruta tiene a las cascadas de Seljalandsfoss y Skogafoss, la playa de arena negra Reynisfjara con sus acantilados de Reynisdrangar y el pueblo de Vík y hasta un campo de lava, el Eldhraun. Además, el Cañón de Fjaðrárgljúfur es de las joyitas de la ruta, con 100 metros de profundidad.

El atardecer en la laguna del glaciar de Jokulsarlon es un espectáculo que tiene icebergs y la playa del Diamante, donde pequeños trozos de icebergs se funden con la costa, que hacen parecer a las piedras preciosas.

El hotel rural Smyrlabjörg, en la montaña y lejos de la contaminación lumínica, es una gran opción aunque el cielo estaba cubierto una vez más.

Por la mañana, en esa granja llena de caballos y ovejas se puede disfrutar de un riquísimo desayuno y rumbear hacia el Glaciar Vatnajökull National Park de la mano de Glacier Adventure.

De repente, el caminante se encuentra bajo la nieve, sobre un glaciar, a orillas de una grieta, listo para bajar colgado con unas cuerdas y vivir un momento inigualable e inolvidable.

Meterse en túneles del glaciar tiene muchas aventuras: en algunos es necesario gatear para poder entrar en los pequeños agujeros que se habían formado y trasladarse por esos huecos.

Es probable que el desconcertado sienta pánico, pero opte por entrar de todas maneras. Es una experiencia surreal estar adentro de un antiguo glaciar, en laberintos de hielo azul. Pero faltaba la cueva de cristal de hielo azul, que tiene todas las tonalidades de azules y de transparentes que existen y la luz que entra en ella hace que brille hasta dar la sensación de estar, otra vez, en un cuento.

Cuatrocientos kilómetros bajo la nieve de retorno a Reikiavik hacen que lo único que se desee sea dormir y vivir el último día de sabores, relax y luces.

Una buena planificación es el restaurante Sónó, que cambia su menú según el ciclo lunar del calendario Wicca. Allí se prueban sabores locales con comida vegetariana experimental y una rica degustación de vinos. Viajar a través de los sabores es otra forma de viajar.

No es aconsejable irse de Islandia sin conocer la gran nueva propuesta de Reikiavik, el Sky Lagoon en plena ciudad, a orillas del Atlántico.

Entrar en sus aguas termales y contemplar el paisaje es una experiencia completamente diferente. La piscina sin fin da sobre el mar y se encuentra rodeada de rocas volcánicas, con el agregado de que cuando está nevada, la visual es aún más espectacular.

Mientras se mira el océano en esas aguas cálidas, se siente que nada puede ser más perfecto. Pero quienes piensan eso en Islandia se equivocan una vez más. Falta experimentar el ritual de 7 pasos.

Los islandeses están habituados a las piscinas calientes para relajarse y conectar con el ambiente y el mundo. Combinan los poderes curativos del agua caliente, del agua fría, del vapor caliente, el calor seco y el aire fresco. Es así que los pasos inician en la piscina cálida para relajarse y luego entrar en la piscina de agua helada.

El paso próximo es el sauna que tiene una deslumbrante vista del océano, acompañada de aromaterapia y de la acústica del mar. Después de una duchita toca la exfoliación del cuerpo con aceites esenciales y no podía faltar el baño turco y la ducha escocesa para quedar como nuevos. Para los más minuciosos, se puede agregar un paso: volver a la piscina de agua fría y lograr controlar la mente aunque sea un ratito más.

Persevera y triunfarás, dice el refrán que es recomendable usar si se quiere ver las auroras boreales.

La noche era la más fría y parecía que ninguna ropa era suficiente. Podrían haber pasado diez noches durmiendo mal en busca de las auroras. Era el momento de verlas.

Los ojos tienen que acostumbrarse a la oscuridad para verlas en un lugar que generalmente tiene poca contaminación lumínica. Hay quienes prefieren resguardarse detrás de las ruinas de una casa, para protegerse del viento pero tal vez el modo de observarlas sea ubicarse en el medio de la estepa, saltar para mantener la temperatura corporal y luchar contra el viento.

El frío era intolerable, pero no importa si el objetivo es observar el espectáculo natural desde el primer segundo. De repente se ve algo casi imperceptible. Una aurora.

La emoción invade el cuerpo y por arte de magia empezaron a bailar, con mucha intensidad. Un verde azulado cambiando de color, moviéndose por distintas partes. Es difícil determinar si mirar hacia adelante, hacia atrás o al costado. Si reír o llorar.

Posiblemente sea esa la última noche de un turista en Islandia, debajo de un cielo lleno de auroras boreales. Tanto se soñaron, tantas noches sucedieron sin dormir y estaban ahí, entre gente que había decidido perder su vuelo la noche anterior para tener un día más de probabilidades.

El gran pendiente viajero de quien ha recorrido muchos países se había cumplido. No se sabe entonces qué esperar después de la perfección. La naturaleza haciendo sus malabares, tener un cielo que cambia de formas, colores e intensidad sobre quien solo mira para arriba y está en el lugar indicado en el momento preciso. Todo hace que se sienta la pequeñez del ser humano, una vez más, pero los corazones se sentían más grande que nunca.

Islandia regaló horas mágicas en glaciares, sentir adrenalina en su máxima expresión, ver cataratas, manejar por rutas bajo la nieve, comer delicioso, saltar en una burbuja y despertarse con ovejas al lado. Tanto más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Regaló uno de los viajes más increíbles y, sobre todo, ver a las auroras. Para muchos, eso significó un sueño menos por cumplir.