Los pirípulos estrena "Uh!": el compendio de lo absurdo

Dentro de una expresión se encuentran muchas sensaciones. Sorpresa, tristeza, desilusión o enojo se pueden expresar con un "Uh!", el vocablo que no se separa en sílabas y que el director Hernesto Mussano usó para enfocar su obra de teatro que estrena hoy en la sala Amigxs de Merlo.

La función estreno será a las 21:30 con entradas a 500 pesos. El elenco de la obra está conformado por Fabián Rodríguez y Diego Gatto, miembros de Los Pirípulos, el grupo que después de siete años presenta una nueva producción.

La compañía, que hasta hace dos años estaba conformada por Rodríguez y Guillermina Gómez Miró, actual representante local del Instituto Nacional de Teatro, eligió a Mussano para que dirija y escriba la historia que tiene como eje lo absurdo.

Hernesto, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ambiente teatral, no dudó en tomar el desafío de trabajar con el grupo merlino que deseaba volver a estrenar con el humor como primera medida.

"Lo vivimos como una experiencia desde lo absurdo. Utilizamos el 'uh' como consecuencia de todo lo que engloba el vocablo. Le agregamos el delirio y la risa. Deseamos que el público pueda experimentar lo mismo que nosotros al realizarla", contó el director radicado en San Luis hace cinco años, en el pueblo de Las Chacras del Departamento San Martín.

La obra fue pensada antes de la pandemia e ideada para Guillermina y Fabián. Las restricciones y el encierro llegaron, se postergaron los planes y cuando se pudo retomar el proyecto, Gómez Miró ya era delegada del INT y tuvo que abandonar su actividad actoral. Sin embargo, nada estaba perdido para Mussano y la obra. Era cuestión de redireccionar el guion y darle una vuelta de tuerca, algo que lo tomó por sorpresa y lo llevó a volver a empezar.

Para agendar

Hoy a las 21:30

Lugar: sala Amigxs de Merlo

Entrada: 500 pesos

"No lo sufrí ni me quejé, al contrario, lo tomé como un desafío. Debíamos buscar una suplencia de Guillermina y encontramos a Diego. Pero todo tenía que ser diferente. Lo que sucedía en aquel 'Uh!' pensado para la primera dupla no iba a encajar con la segunda", contó Mussano.

Para el director las energías de cada cuerpo arriba del escenario son diferentes y el imaginario teatral también. El cambio de perspectiva era necesario.

Aunque la obra no cuenta con un hilo conductor porque pasa por diferentes escenas que exploran categorías como lo delirante y el surrealismo, el director aseguró que "existe un metamensaje que conecta cada sensación que generan las escenas. Hay algo alojado en nuestro interior que conecta la sorpresa con el enojo, por ejemplo".

Rodríguez, por su parte, expresó su alegría de volver al escenario con una nueva obra que tendrá una segunda función en noviembre. La última producción que estrenaron fue "Ruedamundos", en 2015, un espectáculo para las infancias. Además, "Uh!" es la primera experiencia teatral que comparte con Mussano.

"Nos encontramos, nos conocimos y el proceso fue exitoso, principalmente por el tiempo que le dedicamos. El trabajo fue fluido y divertido. Estamos muy contentos y ansiosos por lo que viene", agregó Rodríguez, quien cuenta con un personaje basado en la pantomima y es el antagónico al creado para Diego.

"Jugamos mucho con el humor y lo que interpreto pinta las escenas todo el tiempo con diferentes recursos. Lo demás, lo descubrirá quien quiera conocerlo en vivo", adelantó el actor.

Redacción/MGE