El Encuentro en primera persona: reivindicaciones y lucha

San Luis es sede de un crisol de voces que buscan conseguir o mantener derechos y lugares que las mujeres y diversidades suelen no alcanzar.

Las banderas, luchas y reivindicaciones son el oxígeno que respira la capital puntana en el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel.

Vivencias en primera persona

“Somos del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vinimos de diferentes puntos de Buenos Aires. Somos un grupo de mujeres que tratamos de ser visibilizadas, porque en esta lucha de la mujer la discapacidad no es tan visible", manifestó Rosa Liliana Almirón, presidenta de la Asociación Polio-Pospolio Argentina.

"Las expectativas que tenemos para estos días y lo que sigue es seguir consiguiendo más derechos. A nosotras, desde nuestro gremio, nos viene costando, pero lo venimos consiguiendo. Todavía hay mucho para aprender y compartir", dijo Cristina Mena, secretaria de género del Sindicato de las Telecomunicaciones de Buenos Aires.

Mirian Torres, vocera del Frente de Organizaciones en Lucha de Río Negro, comentó: "En nuestra organización somos albañilas, tenemos comedores, merenderos, talleres de carpintería, costura, entre otras cosas. Como allá se trabaja en las chacras y eso ya se está acabando, estamos trabajando y acompañando a todas esas personas que quedan sin trabajo. Este es mi tercer encuentro, siempre dije que venir a un encuentro te empodera muchísimo como mujer. Yo creo que si en este contexto podemos luchar todas juntas y que nuestros derechos se escuchen estaría buenísimo”.

“Soy inspectora de tránsito. He denunciado abuso sexual y violencia laboral y eso me costó mi trabajo", relató Roxana Cruz (autoconvocada de Jujuy) con los ojos empañados, pero con una voz muy potente.

Hace dos años que está desocupada. La echaron de su trabajo por denunciar distintos abusos por parte de las autoridades. "Esto me hizo conocer muchas mujeres y estudiar más para entender lo que es la justicia. No puedo creer lo que me está pasando", expresó.

Roxana salió a las calles de San Salvador sola con un megáfono, a hacer público lo que le pasó. Allí comenzaron a sumarse más personas y hasta hoy, uno de sus abusadores ya tiene más de 15 denuncias de otras compañeras que pasaron por lo mismo.

"Digo 'Juntas somos más fuertes' porque a mí, después de tanta depresión y dolor, quienes me ayudan a salir adelante son mis amigas y compañeras", agregó.

Más testimonios

“Vengo al encuentro a aprender y llevarme mucha información porque pertenezco a la ruralidad. Acompaño cuatro casos de violencia y abuso sexual en niños pequeños. Soy madre y tengo hijas, así que esto me duele y me afecta, quiero ayudar a mis compañeras de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Producimos frutillas y verdeo, son ocho zonas en las que cultivamos. En el grupo somos 23, vinimos con banderas y bien equipadas”, dijo María Choque de Tucumán.

María Choque

“Soy vegetariana y esto me llevó a repensar cómo me alimentaba en general. Producir en torno a ese tipo de alimentación ayuda en gran medida a que podamos estar en un ambiente que no nos arruine la vida. Tengo una pequeña huerta y consumo de manera sustentable. Espero llevarme más información porque siento que siempre me falta aprender sobre agroecología y otras formas de producir alimentos”, indicó Delfina Martín, quien da clases de computación en una universidad y en la secundaria.

Delfina Martín

“Me motiva participar del taller de ‘Hábitat’, porque en la zona en la que vivo hay muchos derechos a los que las mujeres no accedemos en los sectores rurales, más allá de que Neuquén tiene los recursos económicos más importantes del país como Vaca Muerta. Además de la poca llegada a la tierra y a la vivienda, hay una fuerte inversión inmobiliaria para fines turísticos y eso hace que nos despojen a quienes necesitamos producir alimentos como fuente de ingreso”, expresó Carla Álvarez de la localidad de Moqueue.

Carla Alvarez

“Me parece importantísimo el planteo de territorio, es el tema de disputa más importante del país y del mundo. En la zona en la que vivo no tenemos servicios, el barrio es inseguro y reúne todas las condiciones para ser excluido, por eso junto a un grupo de mujeres organizamos ollas populares. Uno de los problemas principales es el hábitat y la dificultad para acceder a una vivienda digna y recursos básicos”, contó Patricia Strazzeri, de San Fernando, provincia de Buenos Aires.

Patricia Stazzeri

“Estamos en este taller de ‘La semilla, alimentación y alimentación soberana’

porque nuestra organización trabaja en la producción de semilla soberana, de polinización abierta, para que nuestros compañeros no tengan que estar presos de las seis multinacionales que manejan el paquete tecnológico, sumado a que la renta de la tierra hace que tengan que usar híbridos y transgénicos”, especificó Natalia Silva, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).

Natalia Silva

Redacción/MGE