La radiografía de San Luis FC, el equipo sensación de 2022

San Luis FC vive un presente de novela. Está puntero e invicto en la Primera C de AFA, y el sueño del ascenso está a la vuelta de la esquina. Con un invicto de 25 partidos —entre la fase de grupos y la zona campeonato—, las pibas se ilusionan e ilusionan a toda una provincia. Marchan punteras con 43 unidades. Le llevan siete puntos a Talleres y diez a Newell's. Los dos primeros ascienden a la Primera B.

Cuando se armó el proyecto, ni el más optimista pensaba que el equipo puntano iba a estar viviendo este enorme presente. Es cierto, se le dio vida con la intención de ser protagonista y pelear el ascenso, pero esta campaña supera ampliamente las expectativas. Lleva 25 partidos sin conocer la derrota, con 20 victorias y cinco empates. Marcó 115 goles y solo le anotaron 12. Y a la arquera Alejandra "Luli" Cabrera hace 506 minutos que no le hacen goles; quedó a 83 minutos del récord de Tatiana Barrozo, la anterior arquera de San Luis FC que llegó a los 589.

El primer gol y el último de los 115 que hizo San Luis FC los marcó la entrerriana Mariana Alarcón.

El equipo se fue consolidando con el correr de las fechas. El enorme mérito es que es un plantel largo, que no se resiente si sale una y entra otra. En lo que va del certamen, entre lesionadas y suspendidas, el DT Carlos Casteglione no pudo armar en varias oportunidades el mismo once, pero a pesar de eso, los resultados siguieron siendo el mejor aliado del elenco.

El 4-2-3-1 es el dibujo predilecto del coach, pero va mutando según el trámite del partido y el rival. Hizo de la posesión de pelota su mejor aliado. Ese es el caballito de batalla que llevó al equipo a ser protagonista y dominar a sus rivales.

Hay variantes. Es un elenco que se planta igual en todas las canchas y toma el protagonismo. Está bien armado de atrás hacia adelante. Una arquera sólida como "Luli" Cabrera, a quien le llegan poco, pero cuando lo hacen, ella responde. Tiene salida por los laterales con Antonella Flores y Janet Leyes. Las centrales Carla Lezcano y Solange Camargo, además de seguridad, dan ese primer pase que después se encargan de distribuir Amira Camargo y Marianella Suárez. Por las bandas tienen mucha capacidad para romper líneas con Melina Salinas y Florencia Cordero —la máxima artillera con 19 goles—. Nicole Álvarez es muy inteligente para atacar los espacios. Y en el frente de ataque, Raquel Polich le aporta gol y muchas diagonales para sacar de su hábitat natural a la marcadora de turno.

Son muchos los argumentos de San Luis FC. Casteglione mira al banco y encuentra soluciones en Agustina Sosa, Lucila Aste, Florencia Escudero, Agostina Gulino, María Miranda, Antonella Tatulli, Mariana Alarcón, Samanta Montero y Valentina Muñoz. Las que no son habituales titulares le aportan aire fresco y goles.

Queda camino por recorrer, pero con este rendimiento y estos resultados, el ascenso está a la vuelta de la esquina, y las pibas lo saben.