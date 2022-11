La ley que separa a dos dirigentes y motiva a uno de ellos a candidatearse

Son dos referentes provinciales de la Unión Cívica Radical. Uno fue intendente de Villa Mercedes, el otro encabezó la lista que más cerca estuvo de arrebatarle la gobernación al peronismo de San Luis desde la vuelta de la democracia. Algunos dicen que ya tuvieron su momento de gloria. Otros creen que todavía están vigentes. Lo cierto es que las últimas declaraciones públicas de Miguel Bonino y Walter Ceballos los muestran en posiciones antagónicas dentro del mismo espacio político. La Ley de Lemas, el sistema electoral que regirá a la provincia el año próximo, parece haber sido el fusible.

Primero fue Ceballos el que se mostró enérgico con dirigir todos sus cañones contra la nueva herramienta electoral. Desde el clásico “no es conveniente para la calidad institucional de la provincia” hasta el típico calificativo de “inconstitucional” recibió el proyecto que está cumpliendo todos los pasos legales: de hecho, ya sorteó las dos cámaras legislativas y en ambas logró el respaldo mayoritario para convertirse en normativa. Por eso, ahora amenazó con recurrir a la Justicia local y tratar de frenar su implementación, incluso llegar a la Corte Suprema en caso de que no prospere el planteo en los estrados puntanos.

Mucho más sereno y pensante, Bonino se despegó del cuestionamiento en sí de su correligionario y dijo que la cuestión de la legalidad de la modificación de sistema es un tema que deben definir en todo caso los abogados. Pero sorprendió al anticipar que la aprobación de la Ley de Lemas no hizo más que reconsiderar su “decisión ya tomada” de no presentarse como candidato el año próximo y apuntar todos sus esfuerzos para disputar la Intendencia mercedina en un sublema. El objetivo es claro, sumar más votos para la UCR y en teoría, para Juntos por el Cambio, frente que desean volver a integrar. “Con el cambio de condición electoral me ha motivado a que esté analizando ser candidato dentro de un sublema con bastantes posibilidades de que termine aceptando”, dijo a mitad de semana en FM Familia de Villa Mercedes.

“En el caso de Pedernera, de las últimas ocho elecciones el radicalismo venía de ganar siete. En esta instancia si no presentamos un sublema corremos el riesgo de perder el concejal y el diputado provincial que tenemos. Creo que haciendo una elección decorosa vamos a salvar los dos cargos. Esa es la motivación”, blanqueó el “Pingüino”.

Bonino aprovechó la entrevista telefónica para disparar sus dardos contra Ceballos. Dijo que el actual funcionario de la Auditoría General de la Nación está decidido a “destruir” y “romper” con el armado de un frente electoral, que tiene escasa imagen positiva y que sería uno de los responsables de dilatar las asunciones de las nuevas autoridades partidarias, que ya deberían estar en funciones. “Es junto a Lucero y compañía uno de los mayores responsables de la debacle del radicalismo”, sentenció en una guerra dialéctica que promete profundizarse dentro del partido.