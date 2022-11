Nueva temporada de "The Crown"

“Annus horribilis” (año horrible en latín) describió la Reina Isabel II a 1992. ¿Quién no tuvo un año digno de olvidar? Y este fue el que marcó a la monarca por problemas más mundanos de los que pareciera: divorcios, el de Diana y Carlos y el de la Princesa Ana; desnudos filtrados en los medios, como el toples de Sarah Ferguson, quien también ese mismo año se había separado del príncipe Andrés, en una playa de la Costa Azul francesa con su asesor fiscal; y el incendio de su humilde morada, 115 habitaciones del castillo de Windsor fueron destruidas.

Pero a dos años del “Annus horribilis” llegó la mejor coronación. El 29 de junio de 1994 Carlos hizo pública su relación con Camilla Parker Bowles, ese mismo día Diana apareció en la “Serpentine Gallery”, una gala benéfica, con un vestido negro, de seda y al cuerpo hecho por Christina Stambolian. El traje representaba un desafío directo a la realeza por el color, reservado únicamente para el luto oficial por la muerte de algún miembro de la familia real o personaje relevante, y porque dejaba al descubierto los hombros y las piernas por encima de la rodilla, lo cual implicaba un desafío a la etiqueta impuesta por la casa real británica.

Estos acontecimientos recorren la nueva y quinta temporada de “The Crown”, estrenada en Netflix hace apenas una semana, que viaja por la década del 90 en los pasillos y habitaciones restauradas de Windsor. La entrega tiene varias características que la hacen, por lejos, la más especial: es la primera desde la muerte del príncipe Felipe, el 9 de abril de 2021, y de la Reina Isabel II el 8 de septiembre de este año. Además, se involucra en los temas más sórdidos de la familia real.

“Tenemos esa estructura del monarca en oficio, que piensan en el pueblo y el país, pero ellos también sufren, por eso es muy interesante ver esta temporada. Es parte de la magia de por qué nos siguen gustando las monarquías, aunque la parte íntima sea friccionada, nos facilita esto de imaginar cómo reaccionaron y se enfrentaron a todos los problemas. Eso nos fascina, es la parte de la magia y el boom de estas series”, profundizó el periodista especializado en realeza y analista en relaciones internacionales Rodolfo Vera Calderón.

Uno de los personajes claves en esta nueva entrega es Carlos, y no solo por su amorío con Camilla, sino por las disputas del poder. Las discusiones proliferarán entre la soberana y el heredero sobre cómo este último debe manejar sus relaciones y el rol clave de la realeza como “familia ejemplar británica”.

Fue la Reina Madre, Isabel Bowes Lyon, la que digitó los matrimonios dentro y fuera de la realeza. Ella y las abuelas de Diana, Ruth Roche, baronesa Fermoy, y Cynthia Elinor Beatrix Hamilton, vizcondesa de Althorp, fueron quienes decidieron distanciar a Camilla, casándola con Andrew Parker Bowles, y a Carlos, enviándolo al extranjero y luego emparejándolo con las Spencer. Primero con Sarah y finalmente con Diana.

“La Reina Madre se casó en 1920, todavía era una monarquía marcada por muchas reglas, donde los divorciados no entraban a la corte. Entonces estas tres mujeres conspiran un poco para que una de sus nietas se convierta en reina, hay toda una movida de hilos para que Carlos se case con la persona que estaba a la altura. Sin embargo, les salió el tiro por la culata porque Diana fue con una cabeza totalmente cateada con su corazón y sus sentimientos estaban por encima de sus pensamientos”, reflexionó.

Ese sentir a flor de piel fue el que le hizo a la “Reina de corazones” ganarse el cariño de la gente y que expuso, durante toda la década de los 90, la antigüedad en la que estaba sumergida la corona. El propio director de la serie, Peter Morgan, aseguró que Diana representa la modernidad, la Reina Isabel II, la tradición, mientras que Carlos se debate entre ambos mundos.

Marta Cohen, médica patóloga argentina que vive en Inglaterra hace más de 20 años, contó: “Por supuesto que se mira ’The Crown’ , está en este momento todo el mundo de los royal y los comentadores hablando de esto. Sobre todo comentan que los príncipes y la familia real no están felices con revivir esos años, pero la gente lo mira. Acá hay quienes están muy apegados con la corona y están atentos de cómo los deja parados y luego están los republicanos, que directamente no le interesa y no creo que la miren”.

Además del vestido de la venganza, la penúltima edición de “The Crown” muestra parte de la entrevista que Diana dio a la BBC en 1995. En ella habló de la infidelidad de Carlos, de las autolesiones, bulimia y la depresión que sufría. “No me iré en silencio. Lucharé hasta el final”, dice Elizabeth Debincki, actriz que interpreta a la princesa.

A siete meses de la coronación de Carlos III y Camilla del Reino Unido, como rey y reina consorte, respectivamente, la entrega de la serie atrajo miradas negativas e incluso pedidos de que se cancelara. Según se difundió en medios británicos fue el propio Príncipe Guillermo, heredero al trono, quien se quejó del uso de la entrevista que su madre dio a la BBC para la recreación de la nueva temporada, y que, tras la reciente muerte de la monarca, es considerado por la familia real una falta de respeto el rememorar una de las décadas más traumáticas para Isabel II.

Otro de los reclamos fue por parte de Jemima Khan, íntima amiga de Diana y quien colaboró con la reconstrucción de los últimos años de la princesa para “The Crown”. La mujer pidió que se eliminara su nombre de los créditos porque no se manejaron con la compasión y respeto que esperaba.

“Todo esto obviamente no cae bien a la corona porque reaparecen estas situaciones que pueden ser impopulares”, remarcó Marta. Y en concordancia, Rodolfo añadió: “Toda la opinión pública, el rechazo de su propia familia, Camilla sufrió mucho. Ella tampoco lo tuvo fácil porque tuvo que ganarse el cariño de un pueblo que la odiaba, eso tiene un mérito enorme. Tanto ella como Carlos lo hicieron con mucha dignidad y paciencia, por lo que volver a reflotar todo esto no les debe sentar bien”.

Pero Netflix no solo estrenó la quinta temporada, sino que ya trabaja en la sexta y última, que fue frenada unas semanas en septiembre en respeto a la Reina Isabel II. En la próxima entrega se tocará la muerte de Diana, aunque no mostrarán el accidente, y aparecerá Kate Middleton. Hasta dónde llegará en la línea cronológica es aún una intriga y si extenderán la serie a causa de la muerte de la monarca es una de las preguntas que los fanáticos deberán esperar por, al menos, dos años.

God save the King

Durante 70 años el himno del Reino Unido se llamó “God save the Queen” (Dios salve a la Reina) ahora, tras la muerte de la mujer con el reinado más longevo, finalmente Carlos II ocupa el trono y, por oposición, se convierte a sus 73 años en el monarca más grande en recibir la corona, mientras que su mandato será, probablemente, el más corto de la historia.

Mientras que su madre fue conocida por ser la imagen de la constancia y la estabilidad, además de su gran interés en la política; el Rey trae una nueva y modernizada agenda con la ecología como eje.

“Ella era una mujer que estaba muy interesada en los derechos de los trabajadores y la salud pública, aunque estaba la cuna del capitalismo a la par de Estados Unidos, sigue teniendo uno de los sistemas de salud público más eficientes y mejores del mundo. Los ciudadanos no pagan un peso por ser atendidos. Carlos ahora está muy vinculado al medio ambiente, es un hombre que el cambio climático lo desvela, está muy metido en la agricultura sustentable. Son los tiempos que corren y los temas que tocan el día del hoy y me parece excelente que un monarca los traiga al debate público”, informó el especialista en la realeza.

Al momento en que la Reina Isabel II asumió Inglaterra recién salía de la Segunda Guerra Mundial y se enfrentaba a los que serían los peores años de la Guerra Fría, la Unión Soviética y su caída, al igual que el muro de Berlín y la descolonización de África. Ahora, su primogénito toma la corona en plena crisis del Brexit, con déficit de gas y electricidad, la salida de la pandemia y los fuertes deseos de Escocia e Irlanda de independizarse.

“La reina era una persona muy popular, su hijo no tiene la misma popularidad, pero la está aumentando. Tomó para su corona cosas de Escocia y las hizo propia poniéndolas en el centro, viajó también a Escocia e Irlanda; la reina dijo que quería que Camilla fuera reina consorte y lo será; los hijos de Carlos, sobre todo Guillermo, la han aceptado bien. Creo que la gente lo ha valorado y de a poco fue aumentando su cariño”, leyó Marta sobre la sociedad inglesa.

Con la serie a días de su estreno y el pasado reciente más doloroso de Carlos nuevamente expuesto a la luz, habrá que ver si el nuevo monarca logra conservar el construido cariño de su pueblo porque sus corazones serán siempre de la reina homónima.