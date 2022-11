Realizaron una jornada de prevención del abuso sexual infantil

No hay nada más aberrante que un crimen contra un niño o niña. No existe situación más malvada que destruir su infancia. Por ello toman vital importancia las acciones que buscan informar para prevenir ese flagelo. Este sábado se conmemora #Yositecreo el Día Mundial de la Lucha Contra el Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias, y San Luis no estuvo exenta de esta jornada ya que cumplió una serie de actividades en plaza Pringles.

Personal del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD), el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de las Juventudes estuvieron al frente del encuentro para otorgar información, dar a conocer las vías de contacto que la gente puede utilizar para hacer denuncias o consultas, y mediante diversas técnicas buscaron que las personas se acerquen y conozcan los caminos por los cuales las víctimas pueden pedir ayuda.

También participó el Programa de Recreación Inclusiva y Educativa (RIE) de la Municipalidad de San Luis.

En todo el planeta se habla de que el abuso sexual en las infancias y adolescencias es un delito que se mantiene en las sombras, en silencio, ya que los abusadores, en la gran mayoría de los casos, son del entorno familiar o cercano a la víctima. Ellos manipulan y amenazan a los chicos y chicas para obtener su silencio y así ser impunes.

De ahí que resulta clave concientizar e informar a la gente sobre estos crímenes y las alternativas que existen para denunciar al abusador, y que la víctima reciba asistencia y contención de la mano de especialistas. A la par irá el accionar de la Justicia.

"Quisimos salir a la plaza para dar visibilidad en una fecha importante como es la lucha contra los abusos contra niñas, niños y adolescentes. Es tan relevante la problemática y era muy necesario hablar de esto con un abordaje amplio en un lugar como la plaza Pringles", afirmó la directora del CAVD, Marianela Pereyra Vallejos, en diálogo con El Diario de la República.

En la ocasión, entre los asistentes se distribuyó información sobre el número de teléfono 102 Escucha Activa para niños, niñas y adolescentes, una línea para recibir denuncias y asistencia por abusos sexuales que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Por el principal espacio verde capitalino integrantes de la Secretaría de las Juventudes promocionaron esa vía de comunicación e instaron a la gente a que recordara y completara con lápiz y papel aquellas situaciones que, cuando eran pequeños, las denominaron "Secretos Malos".

Es una de las maneras utilizadas en la actualidad para que las chicas y chicos confíen y poco a poco expresen situaciones que viven en sus ámbitos. Algunos pueden de-sembocar en la revelación de un abuso sexual. En plaza Pringles se buscó visualizar esta modalidad y mucha gente colaboró colocando su pequeña carta en una urna.

Otro aspecto fueron los "Secretos Rojos", un panel vinculado a la Educación Sexual Integral (ESI) que ayuda a observar expresiones y emociones en niños, niñas y adolescentes que denotan síntomas de algún tipo de abuso. Puede manifestarse ansiedad, miedo, nulas o muchas ganas de ir al baño, entre otros factores, revelaron las especialistas consultadas por El Diario.

Redacción/MGE