Hoy es el día perfecto para "Estelares"

Tras una gira que los llevó por México y luego los trajo a la Argentina, Estelares llega a San Luis para tocar por primera vez en Villa Mercedes. La cita es este jueves a las 22 en el Auditorio Morrison donde presentarán su nuevo disco “Un mar de soles rojos”. En una entrevista exclusiva con El Diario de la República, Manuel Moretti, cantante y uno de los fundadores de la banda, adelantó que el show será un mix entre las canciones nuevas y los clásicos de siempre.

—¿Cómo está planeado el show?

—Es una especie de bautismo de fuego porque hemos grabado en Villa Mercedes, pero nunca tocamos. Estamos medio inquietos porque en todos los demás lugares sabés de qué forma encarar, y esta vez, como estamos con disco nuevo pero a la vez vamos a un lugar donde nunca tocamos los clásicos y demás, probablemente hagamos una especie de mix entre las canciones más identificables y temas del disco nuevo.

—¿De qué hablan en ese disco?

—Todas las canciones nacieron en pandemia y a la vez es muy emocional, muy épico, porque está atravesado por la angustia del confinamiento. Trabajé con estribillos y frases que a pesar de la dificultad y de la oscuridad que atravesamos en la pandemia son como esperanzadas. Es un disco lleno de conflictos, pero a la vez lleno de luz. Se llama precisamente “Un mar lleno de soles rojos”, una frase que está en la canción “Loco”, y es un mar hermoso, pero a la vez súper caldeado; un mar dificilísimo de soportar y sostener, algo así fue atravesar la pandemia. Es un álbum nacido en el corazón de eso aunque las canciones no reflejan el lado oscuro, sino el lado esperanzador, porque usaba precisamente las canciones como un faro de luz en aquellos momentos en que todos estábamos inseguros, llenos de miedo e incertidumbre.

—El proceso de composición es parte de la experiencia que tienen...

—Es exactamente eso. De alguna manera en una etapa después de 26 años juntos ahora hago las maquetas de las canciones y luego se las paso a mis compañeros. Primero porque la pandemia decidió que las haga solo en casa, pero en el álbum anterior, “Las lunas”, también es un disco en que a las maquetas las hice en casa, porque después de tantos años de conocernos la mejor manera de resolver, —al menos yo sentí eso— esa situación era cocinar completamente la canción. La banda y los discos en vivo es Estelares, lo que le da vida a la música es la interpretación de mis compañeros, los arreglos, acomodar las canciones y demás. Tiene que ver con los años que nos conocemos, con los vicios, con que entramos y trabajamos en el mejor estudio de la Argentina que es Romaphonic.

—¿Cómo surgió hacer la canción “Encantan” con los mexicanos de Enjambre?

—Para “Encantan” me imaginé una ciudad que se quema, entonces imaginaba en medio de la pandemia cuando nadie podía dormir y yo tampoco, de hecho hay una canción que se llama “Miedo”. Cuando me despertaba a las 3 o 4 de la mañana todo el tiempo y no dormía compuse “Miedo”, y en función de esos trabajos, dando notas a otros medios, me acordé de que en “Encantan” yo me imaginaba llegar a Buenos Aires con la 9 de Julio vacía y como caminatas de zombies. Porque así era la pandemia, no había nadie o la poca gente que había tenía que salir a trabajar obligada y la inconsistencia… todo lleno de terror. Esa canción, que si la escuchás a nivel armónico y melódico, no habla de esa oscuridad pero jugaba con la idea de sirenas que nos cantan al oído para matarnos como en el mito griego de Ulises. Entonces, había una relación con los chicos de Enjambre porque a mí me gusta el timbre de voz de Luis Humberto (Navejas), que es un agudo muy melódico y a la vez muy mexicano y cuando estábamos terminando, ya mezclando, ellos venían al Quilmes Rock. Tuvimos algún intercambio en México, los invitamos a cantar, pasaron por el estudio, y como todas las cosas que pasan con los músicos cuando las cosas salen bien, salió muy buena la colaboración que hicimos en el estudio y quedó registrado.

—¿De dónde vienen las influencias tangueras?

—Es como muy natural, porque varios de nosotros tuvimos una infancia a finales de los 70 y adolescencia a principios de los 80, entonces es como que escuchábamos la radio AM y era todo tango. Había mucho tango en mi casa y muchas de mis melodías son tangueras, es como fundacional. La primera música que escuché fue el tango y los melódicos como Julio Iglesias, Roberto Carlos, Nino Bravo, Leonardo Favio, y luego mucho rock nacional y después internacional como Crimson, Bowie, Lou Reed y todo eso quedó prendido y es como una gran melange.

—¿Cómo se sienten a casi 30 años de Estelares? ¿Siguen buscando algo más de la música?

—Es muy loco vivir por suerte y si uno consigue ponerse a salvo es hermoso. Yo creo que estamos mejor que cuando comenzamos. Hemos sido muy responsables, pero también muy colgados, muy plan B, que no nos importaba casi nada y hace poco empezamos a prestar atención, a tocar afuera. La banda está creciendo también y nuestros discos cada vez nos gustan más. Los años por el momento nos siguen tratando bien, en el sentido de que nos emociona entrar a un estudio a grabar canciones nuevas nuestras; todo el tiempo grabamos discos con canciones nuevas y si tenemos que entrar a grabar mañana hay por lo menos 100 canciones para grabar.

DÍA: Jueves 24 de noviembre

HORA: 22

LUGAR: Auditorio Morrison, Villa Mercedes

ENTRADA: 3.500 pesos