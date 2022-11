Aseguran que Messi está cerca de acordar con el Inter de Miami

Tras la victoria de Argentina sobre México por 2-0 con un gol y una asistencia de Lionel Messi, ganó fuerza un pretendiente desde Estados Unidos con un plan para seducir al astro: Inter de Miami. El diario británico The Times compartió como información exclusiva que el capitán de la Selección Argentina está a punto de cerrar un acuerdo con el Inter Miami para incorporarse a la plantilla a partir de junio de 2023, cuando termina su vínculo con el París Saint-Germain. En caso de concretarse el pase, se convertiría en el jugador mejor pagado de la historia de la Major League Soccer (MLS).

David Beckham, una de las cabezas de la franquicia es uno de los encargados del operativo de seducción del atacante de 35 años. “Se dice que la influencia de Beckham es clave para el trato: como embajador de Qatar en la Copa del Mundo, tiene una línea directa con los dueños del PSG. El ex capitán de Inglaterra también tiene una relación con Messi a través de su asociación con Adidas”, planteó The Times.

El artículo también subraya: “Inter espera que Messi se mude del Paris Saint-Germain al final de la temporada europea. Messi tiene una casa en Miami y disfruta de vacaciones allí con su familia. El año pasado les dijo a los medios españoles que jugar en Estados Unidos siempre había sido su sueño”.

En diciembre de 2020, la Pulga había declarado: “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”.

Las versiones también apuntan a un súper equipo para rodearlo en el Inter: mencionan como posibles refuerzos a Sergio Busquets, Cesc Fabregas y Luis Suárez, todas estrellas con estrecha relación con la leyenda albiceleste.

Por su parte, el PSG ya hizo correr en los medios franceses que le pondrán a Messi sobre la mesa una oferta por otro año de contrato, sin importar cómo culmine la temporada, en la que el conjunto que dirige Christophe Galtier ya ganó la Supercopa de Francia, es líder en la Ligue 1 y avanzó a octavos de final de la Champions Ligue, instancia en la que se probará ante el Bayern Múnich.

The Times prácticamente bajó el martillo respecto al futuro del astro. “Dado que la próxima Copa del Mundo se llevará a cabo en los Estados Unidos, así como también en Canadá y México, la llegada de Messi sería oportuna y podría ayudar a elevar la posición de la MLS en el panorama deportivo”, concluye la nota.

Más allá de estas versiones, el rosarino está enfocado al 100% en la Selección Argentina, que el próximo miércoles se jugará el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 en el partido ante Polonia, válido por la última fecha del Grupo C.

Infobae.