Benedetto y Pillud contaron sus expectativas antes de la final

El gobernador Alberto Rodríguez acompañó a los capitanes de Boca Juniors, Darío Benedetto y de Racing Club, Iván Pillud en la conferencia de prensa que brindaron este sábado en el Salón de la Puntanidad de Terrazas del Portezuelo donde contaron sus expectativas antes de la gran final por el Trofeo de Campeones.

El gobernador les dio la bienvenida a los dos capitanes y aprovechó para contarles dónde estaban es ese momento, por qué se llama Salón de la Puntanidad y les explicó que este domingo estarán jugando en la ciudad de Villa Mercedes.

También les dijo que en dónde está ubicado el estadio de La Pedrera antes había una basural y que primero se construyó el barrio La Ribera y luego el predio donde están los diferentes estadios deportivos y recreativos.

Y para el final les deseó lo mejor a los dos para la gran final .

El primero en contestar preguntas de los colegas fue Darío Benedetto quien aclaró que “físicamente estoy al límite pero quería estar como sea para este partido. Me siento bien y como es una final y un partido importantísimo estoy para jugar unos minutos” y enseguida remarcó que se trata de un rival “muy duro”.

Sobre el balance que hace de este año comentó que “en lo personal y grupal es un año feliz para todos. Siempre lo digo cuando me hacen esta pregunta, yo quería volver a Boca y no me equivoqué porque se logró más de lo que yo esperaba. Pensar que hace tres meses nos daban por muertos y ganamos de nuevo el campeonato. Para el club es importantísimo este año”.

Sobre la final de este domingo dijo que “mañana se define el mejor de este partido. Mañana es una gran final, un partido aparte contra un gran rival”.

Luego fue el turno del capitán de Racing, Iván Pillud quien comentó que para este partido llegan “en las mejores condiciones luego del golpe anímico que sufrimos en la última fecha del campeonato. Pero contra Tigre demostramos nuestras condiciones y además hemos salido de situaciones peores que esta. Me gustaría que mañana podamos redondear un gran año porque se ha hecho un gran esfuerzo para llegar hasta acá”.

También lo consultaron por el esfuerzo tanto lo físico como lo emocional que realizó el equipo frente a Tigre y dijo que “fue un gran esfuerzo físico el partido con Tigre pero lo emocional juega en la cabeza de cada uno. Yo tengo mucha confianza y como uno de los más grandes del plantel debo darles confianza a todos mis compañeros”. El defensor de la “Academia” dijo que a ellos “también nos daban por muertos después del final del campeonato y nos supimos reponer”.

Ante la consulta de si Racing juega mejor que Boca, Pillud declaró: “Nosotros siempre estamos obligados a dar lo mejor. Como grupo tuvimos un gran año aunque no se nos dieron algunos objetivos que nos propusimos. Pero ahora sí logramos jugar la Copa Liberadores que para Racing es muy importante”. Y siguió diciendo: “Este es un partido aparte, no se trata de saber quién es mejor. Se trata de seguir jugando bien porque eso será la consecuencia de ganar el partido. Estamos con muchas ilusiones y va a ser un lindo partido. Que gane el que mejor juegue y lo merezca; y ojalá que la gente lo pueda disfrutar”.

MGE