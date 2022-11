Robo de cables: hay unas 600 denuncias registradas

Los usuarios de los servicios de telefonía fija de Movistar atraviesan un panorama complicado. Aseguran que el robo de cables de cobre azota al sector y la problemática se fusiona con la falta de inversión por parte de la empresa (exTelefónica), lo que deriva en un cóctel desalentador. De acuerdo a lo que informó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de San Luis, Jacinto García, hay unas 600 denuncias por este tipo de delitos. Todo sin ningún tipo de asistencia de la empresa para restablecer la prestación.

“En primera instancia, verifiqué lo que ocurría con las denuncias hechas por el robo de cables. Decían que se habían hecho y lo corroboramos. El número obedece a San Luis y Villa Mercedes”, apuntó el referente sindical. Dijo que hay un vaciamiento total de la empresa en la jurisdicción: no reponen los hurtos y han desmontado antenas. La situación dejó a unos veinte lugares como Villa de la Quebrada, Balde, San Francisco y Quines, entre otros, sin servicio.

“Directamente han apagado la central. Es un cambio tecnológico con reducción de gastos. La plata para invertir está en otras provincias como San Juan o Mendoza, ¿por qué no para San Luis? En esas jurisdicciones también hubo robos de cables, no sé si en la misma cantidad, pero se ha dado la situación y sabemos que en el acto han invertido en fibra óptica; dan el servicio de telefonía, televisión y sistema con una calidad muy alta”, comparó.

En la geografía puntana, el panorama data desde hace dos años. Sin embargo, en los últimos días la gota rebalsó el vaso. Los trabajadores del sector temen por sus puestos laborales. García comentó que los empleados han presentado innumerables planteos ante la entidad gremial. Ellos ven el contexto a diario, observan el desmonte de antenas, que se suma al robo de cables. El nudo de las dificultades recae en los usuarios, que atraviesan un servicio de mala calidad o que quedan paradójicamente incomunicados.

“Han discriminado totalmente a San Luis, que pasó a no ser rentable para ellos, cuando explotaron la provincia por más de 20 años. Los trabajadores tienen que mentirles a los clientes, porque no les pueden dar una prestación de calidad; no reponen los cables. En otros lugares lo solucionan con fibra óptica, acá seguimos con el cobre. Nosotros tenemos afiliados de las tres empresas más grandes del rubro, pero denunciamos lo que ocurre con Movistar que trabaja aquí desde un primer momento: tienen logística para dar un buen servicio y no lo hacen”, lamentó.

Para graficar, dijo que en la jurisdicción contabilizaban unas 79 mil líneas en funcionamiento. Con el tiempo se les dio la baja a 70 mil.

Todo indica que no hay ninguna forma, al menos en lo inmediato, para restablecer el servicio. En este escenario, afirman que el sector ha perdido al 40% de sus empleados. Manifiestan que la firma ofrece retiros voluntarios y remarcan que, de alguna manera, son inducidos.

“Al no tener trabajo para hacer, por más que paguen el salario, psicológicamente están en una incertidumbre total porque no saben cómo seguirán el día de mañana. La problemática se traslada a cada familia. Hay momentos en que el trabajador viene mal y toma la decisión de irse. Nosotros tenemos una planta con gente de un promedio de entre 45 y 55 años, ¿dónde conseguirán trabajo? Quedan fuera del sistema”, subrayó.

Según explicitó, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) es el órgano que tiene la autoridad para dar una solución. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota el sindicato no contaba con precisiones que anunciaran algún tipo de mejora.

“Hay un mercado que compra los cables robados. Pero además, la empresa contrata a una firma para desmontar antenas. Con más razón nos damos cuenta de que la vacían”, insistió.

A nivel nacional, han requerido una semana de espera. En principio, el secretario general a nivel país, Daniel Rodríguez, se sentará con las altas autoridades de la compañía telefónica para ver si hay respuestas al conflicto en San Luis. Aguardan devoluciones satisfactorias y sin engaños.

“Les pedimos a las autoridades que tengan una actuación adecuada para brindar un servicio de calidad. Lo que requerimos es trabajo, ese es el mensaje: trabajo”, concluyó García.