Solo quedan unas 7 mil líneas de telefonía fija en la provincia

Debido a los hurtos de cables y a la falta de inversiones, solo quedan unas 7 mil líneas de telefonía fija en toda la provincia, cuando llegaron a funcionar más de 70 mil. Mientras que las denuncias de los últimos meses por este tipo de ilícitos superan las mil, informó el secretario general del Sindicato Telefónico de San Luis, Jacinto García.

Señaló que Movistar (ex Telefónica) desde hace años no realiza inversiones y que existe un vaciamiento importante de la compañía. “Lo más grave es que la empresa no está invirtiendo y por eso estamos esperando cómo solucionar el problema en San Luis con respecto a las nuevas tecnologías”, precisó.

El sindicalista manifestó que si bien los hurtos de cables se cometen hace varios años, se incrementaron con la asunción del gobierno de Javier Milei. El deterioro económico provocó un incremento de los delitos en todo el país. “Los robos crecieron desde que subió este gobierno debido a los aumentos de todos los productos. Los hurtos de los cables empezaron a hacerse más seguidos en todas las zonas de San Luis y Villa Mercedes, sobre todo. Los delincuentes pueden robar veinte metros o cuatro metros, y dejan un barrio incomunicado”, detalló.

Según puntualizó, el cable que sustraen no se puede vender en ningún sitio. Lo que buscan es el cobre. Algunos cables llevan hasta 600 hilos de ese metal, mientras que hay otros especiales que cuentan con 2.400 hilos. Lo recolectado por el vandalismo es oro rojizo para el mercado ilegal.

“Son cables que se pueden vender a un costo bastante alto, por la necesidad que está pasando la gente en todo el país. Hay personas que lo llevan limpio y es más rentable, le quitan el plástico y se lleva todo el cobre puro, que lo deben comprar grandes empresas. Los roban para conseguir comida por la crisis que tenemos”, describió.

Por el hurto continuo de cables y la falta de inversiones, muchos usuarios comienzan a darle de baja al servicio. “Los principales afectados ante esta situación son los adultos mayores, a quienes les cuesta manejar bien los celulares. Por eso quieren mantener el teléfono fijo, porque es la forma de comunicación que tienen. Quieren seguir porque es algo nostálgico, no quieren que les quiten el número. Si se les da de baja no lo recuperan más. Además, el fijo brinda un servicio como el de internet”, manifestó.

El sindicalista relató que la central del barrio El Hornero, ubicada en la calle Segado, que brinda servicio a los anexos de El Hornero, Lucas Rodríguez, Manuel Lescano, San Luis XV y todas las vecindades nuevas de la zona, opera a un 10 por ciento. “Está casi apagada y prácticamente no está funcionando”, dijo.

Resaltó que en la capital provincial, las empresas Claro, Movistar y Personal no están realizando ningún tipo de inversión para mejorar el servicio. “En Villa Mercedes Claro está invirtiendo con fibra óptica, como está pasando en Mendoza, San Juan, San Rafael, el Conurbano, Santa Fe y Rosario, entre otras, menos acá”, manifestó.

A modo de ejemplo, aseguró que la Cooperativa Telefónica Merlo de la villa turística es la única en la provincia que está realizando actualmente inversiones con fibra óptica. “Está trabajando muy bien, está instalando nuevas tecnologías, con un gran esfuerzo y con costos propios; y está dando un buen servicio”, destacó.