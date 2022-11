Daniel Bassi, más vigente que nunca

Siempre que se subió a un auto de carreras fue protagonista, dueño de un apellido que es sinónimo de automovilismo en San Luis, Daniel Bassi consiguió este fin de semana, en La Toma, un nuevo título en el rally provincial, fue en la clase mayor, la A.

Así, navegado por Raúl Rinaudo, el "Nono" festejó de manera anticipada.

"Fue un fin de semana espectacular y gracias a Dios logramos el objetivo, salimos campeones y fuimos competitivos, que no es poco, sobre todo por el momento en que se dio. Un año que fue de los mejores del rally de San Luis, con un nivel de pilotos superlativo y ser competitivo y estar a la altura de las circunstancias, realmente es muy emocionante", detalló Bassi.

Con la copa de campeón ya en su estantería, mezclándose con las tantas de su papá Carlos "El Peluca" Bassi, no faltaron los agradecimientos.

"Este nuevo campeonato que me pone tan feliz tiene sus cimientos, sobre todo en mi familia que me acompañó en todo momento, además quiero agradecerle a la gente de San Luis que me apoya incondicionalmente y a mi equipo que carrera tras carrera me entregó un auto que fue un misil", comentó.

Si de vigencia hablamos, Daniel es un estandarte, pasaron 14 años desde su último campeonato.

"Sin lugar a dudas que festejar después de tanto tiempo es un orgullo inmenso, fue fruto de mucho trabajo y perseverancia y no bajar los brazos nunca", cerró.

