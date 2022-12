Comienza el ciclo Debut y Despedida

La ironía, la diversión, el humor y la música marcaron desde siempre la carrera de Alejandro Moretti, el compositor que encabeza a partir de este jueves un nuevo desafío impregnado de paradojas y canciones. Al comando de cinco bandas distintas, el ex Boca Chiussa iniciará el ciclo Debut y Despedida, que estará todos los jueves de diciembre en un bar de la avenida Illia. La excepción será en el último encuentro, que adelantará su fecha al miércoles 28, con la intención de hacerlo coincidir con el Día de los Inocentes. Que la inocencia les valga.

La gracia principal de Debut y Despedida es que las cinco bandas que se presentarán por primera vez en la provincia lo harán también por última, lo que se traduce en una oportunidad única para la escucha.

"Como vivo rodeado de cantantes —anticipó Moretti— hace rato que venía con la idea de ir reuniéndolos en diferentes conjuntos para hacer conciertos autoconclusivos".

La característica de agrupaciones que el mismo día que debutan se despiden para siempre es una inventiva que a Moretti le llamó la atención más que por el carácter efímero del arte, por el sarcasmo que encierra el hecho de que un grupo que se preparó durante mucho tiempo para tocar por primera vez tenga en ese recital su adiós definitivo.

Otro elemento que aporta al tono humorístico que pretende darle al programa son los nombres que eligió para las agrupaciones. El debut (y despedida) de hoy será con Jacobasauros; el jueves que viene le tocará a Domingos y Feriados; el siguiente, a Nervio Asiático; el anterior a Navidad, a Pánico Mecánico, y el final será con Matar a Pastochi.

Como para completar el plan ideal, los jueves en All Right hay un menú particular de tapas libres más una lata de cerveza por 1.400 pesos.

Los integrantes de la banda que tendrán a cargo hoy la apertura del ciclo son, además de Moretti, su viejo compañero Diego González; Romina Alias, también integrante de Notan Cuerdas; Luz Tobarez; Guillermo Amaral; Nahuel Pua; Fabiana Sosa, y Cintia Acosta, todos intérpretes con proyectos paralelos en la ciudad. "Vamos a hacer muchas canciones hermosas muy bien interpretadas porque todos son cantantes de alto nivel", prometió el director.

Para las próximas presentaciones, Moretti tiene definido el nombre del grupo, un jingle que compuso especialmente para cada uno de ellos pero no los miembros, quienes serán definidos semana a semana, de acuerdo al repertorio que cada cantante tenga preparado.

En permanente estado de creación, Alejandro tuvo su última experiencia grupal con Tocan en Tokio, una banda que también debutó en All Right. A diferencia de esa compañía, las propuestas que tendrán nacimiento y muerte este mes están signadas por la música vocal.

"No la llamamos música coral porque ninguno de los grupos es un coro propiamente dicho, aunque el trabajo de voces que tenemos es muy bueno y muy interesante", agregó el director, quien señaló que tanto movimiento de cantantes, ensayos y pensamientos está realizado, como casi todo en su vida, "simplemente para divertirnos".

DÍA: jueves 1° de diciembre

HORA: 22:30

LUGAR: All Right, Illia 172

ENTRADA: Gratis