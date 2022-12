Gerardo Ortiz, un orfebre experto en la realización de trabajos en plata

Gerardo Ortiz tiene más de 55 años de trayectoria en la actividad de la orfebrería, en su mayoría con producciones de plata, y hace treinta años que se radicó junto a su familia en Luján en busca de una oportunidad de trabajo que lo convirtió en uno de los artesanos del metal más distinguidos de la provincia.

El taller está repleto de herramientas, metales de diferentes formas y tamaños, pero todo en el lugar que corresponde. Un sitio donde el artesano forjó los elementos que hacen a la cultura de los argentinos: mates, bombillas y cuchillos, por mencionar solo algunos.

Ortiz nació en Chepes (La Rioja), tiene 74 años, está casado con María Esther Matteucci (64), con quien tuvo tres hijos: Federico, Walter y Gabriela.

Gerardo, por el trabajo de darle forma a la plata en el yunque a fuerza de mazazos, padece una pequeña sordera en unos de sus oídos. "Soy tercera generación de artesanos, mi abuelo, mi padre y yo. Mi padre murió muy joven, tenía 52 años y yo tenía 9, y no pude aprender de él, pero un tío me enseñó el oficio. A los 18 comencé a trabajar por mi cuenta. Viví en San Juan y luego en Buenos Aires, donde me casé", recordó.

Por el artista Julio Domínguez, se vino con su familia a vivir a Luján, y a los pocos años recaló en San Luis donde trabajó para distintas joyerías de la capital puntana durante más de diez años. Luego volvió a la localidad del Departamento Ayacucho para radicarse definitivamente.

"El joyero Julio Fernández me dio mucha ayuda en los comienzos. Hice muchos trabajos que fueron vendidos a personas de otros países. Elaboré un anillo de oro para unos turistas chinos y un mate de plata con el escudo de San Luis para gente de Francia y Estados Unidos. También realice un mate para el exobispo Juan Rodolfo Laise, cuando ya vivía en Italia", señaló.

El orfebre realiza todos sus trabajos en forma artesanal, por lo tanto no usa maquinaria industrial, y utiliza un yunque para moldear el preciado metal. "Lo que más hago en plata ahora son las clásicas bombillas de mate, que son muy buscadas por los clientes de toda la provincia. Son de buena calidad y gruesas, no son como las que hacen en serie, que son finitas y capaz que en plata 800. Yo trabajo con plata fina 900", describió.

Generalmente, el artesano adquiere el material con el que hace sus trabajos desde Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. "Compro granalla, plata 1000, y le agrego cobre electrolítico para dejarlo en 9 o 9,25; para las joyas y para las bombillas plata 900, que tienen un poco más de cobre electrolítico. De ahí salen mis obras", manifestó.

Durante más de medio siglo, el artesano realizó trabajos en plata de bombillas, mates, anillos, cadenas, cuchillos y pulseras, en varios casos elaborados a pedido. "Muchas personas de la provincia de San Luis se casaron con alianzas de oro y de plata que realicé", resaltó con orgullo.

