Condenaron a 10 años de prisión al acusado de abusar de una joven

Este jueves, el Tribunal Colegiado de la Cámara del Crimen 2 condenó a Julio César Cejas a 10 años de prisión por abusar sexualmente de una joven en marzo de 2020, en la pensión en la ciudad de San Luis, donde eran vecinos.

El Tribunal integrado por Julio de Viana, Adriana Lucero Alfonso y Hugo Saá Petrino falló de manera unánime por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la utilización de un arma".

Durante los alegatos, el fiscal de Juicio 2, Fernando Rodríguez, solicitó que el acusado sea condenado a 12 años de prisión, mientras que Cristóbal Ibáñez, el titular de la defensa de Cejas solicitó su absolución.

Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió en la siesta del 5 de marzo de 2020 cuando el hombre de 56 años se acercó a la joven, quien tenía 18 años en ese entonces, le hizo una serie de preguntas y luego le exhibió sus partes íntimas. “Me preguntó por mi hija y le respondí que estaba durmiendo. Mientras yo iba y venía me agarró por la espalda y me llevó a su pieza. Me agarró a la fuerza y me tenía apretada. No me pude defender”, describió sobre el momento previo al ataque sexual.

Por su parte, la versión del acusado fue incompatible, ya que aseguró que le pagaba a la joven por tener sexo y se habrían encontrado unas 30 veces.

Finalmente, Cejas fue condenado este jueves y trasladado al Servicio Penitenciario provincial.

