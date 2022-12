Abuso: acusado habla de relaciones consentidas y la víctima lo niega

Julio César Cejas decidió pasar al frente del estrado en la mañana de ayer y aseguró ante el tribunal colegiado de la Cámara del Crimen 2 que jamás abusó de la joven que lo denunció e indicó que mantuvo “relaciones consentidas". Y agregó: "Yo pagaba por tener sexo con ella. Incluso estuvimos unas 30 veces”. Pero la víctima, en su turno de narrar lo ocurrido, echó por tierra lo que dijo Cejas: se quebró y sostuvo que fue violentamente abordada y abusada por el acusado de 56 años.

El tribunal integrado por Julio de Viana (presidente), Adriana Lucero Alfonso y Hugo Saá Petrino cerca de las 11:15 de ayer dio inicio a la segunda audiencia en la que se lo juzga a Cejas, quien enfrenta un pedido de prisión por 12 años, acusado de abusar sexualmente de su vecina en 2020, en una pensión de calle Pringles 1514.

La primera que debía declarar era la víctima, pero Cristóbal Ibáñez, el titular de la defensa de Cejas, les dijo a los magistrados que su cliente quería dar la versión de los hechos antes que ella.

El hombre refirió que previo al acto sexual le advirtió a la chica que solo tenía $470, a pesar de que ella le solicitaba $600. “Ella accedió a tener relaciones porque yo le prometí que ese mismo día, pero a la noche, iba a tener el dinero”, recordó.

Cejas ahondó que luego de terminar el acto sexual ella se retiró de su pieza y a los pocos minutos “volvió a insultarme. Me reclamó el resto del dinero y le expliqué nuevamente que luego se lo daría”.

Aseguró que minutos más tardes se vio totalmente sorprendido, en el momento que aparecieron policías en su habitación y le notificaron que había quedado detenido porque su vecina, que tenía 18 años en ese entonces, lo había denunciado por abuso.

Al ser consultado, Cejas afirmó que tenía una buena relación con la chica ya que “tomábamos mate, compartíamos bebidas, incluso yo le prestaba mi equipo de música cuando me iba a trabajar”, soltó.

Esta declaración fue absolutamente incompatible con la de la víctima, quien negó totalmente haber tenido vínculo amistoso con él, incluso expresó que “solo se trataba de un saludo de buen día y buenas noches, como dos vecinos normales”, indicó.

Ella apuntó que Cejas siempre la acosaba verbalmente, hasta confió que advirtió la situación a su abuela (la propietaria del complejo habitacional), “aunque ella siempre lo cubría. Él siempre me perseguía, no me dejaba en paz”.

En la siesta del 5 de marzo de 2020, la chica ventiló que ese acoso pasó a mayores cuando el acusado se puso enfrente de ella mientras lavaba ropa en el sector de la lavandería de la pensión.

Ahondó que Cejas le hizo una serie de preguntas y luego le exhibió sus partes íntimas. “Me preguntó por mi hija y le respondí que estaba durmiendo. Mientras yo iba y venía me agarró por la espalda y me llevó a su pieza. Me agarró a la fuerza y me tenía apretada. No me pude defender”, describió sobre el momento previo al ataque sexual.

Nerviosa, la joven guardó silencio, tomó agua y agregó que durante el abuso, el imputado, con un cuchillo en la mano, la amenazó y le dijo que si hablaba iría contra ella y su hija.

Se espera que el debate oral tenga su finalización en la jornada de hoy, tras la ronda de alegatos que impulsará el fiscal de juicio Fernando Rodríguez y Cristóbal Ibáñez, el defensor de Cejas.

Redacción/MGE