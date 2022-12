Fiestas: alquilar una cabaña sale entre $8 mil y $24 mil

Siempre las Fiestas de fin de año se celebran en familia, pero esta vez la mayoría de los puntanos y puntanas optó por una opción distinta para disfrutar Navidad y Año Nuevo: alquilar una cabaña con pileta, que esté ubicada en medio de la tranquilidad, lejos del ruido de la ciudad. De acuerdo a un relevamiento que realizó El Diario de la República, la renta no varía por la fecha, parte desde los $8.000 hasta casi $25.000 por noche; esta vez la mayoría de los propietarios decidió poner restricción y como mínimo alquilan el inmueble entre dos y tres días.

En comparación con 2021, los dueños de las cabañas tuvieron que aumentar los precios alrededor de un 30% y algunos creen que, por la situación de inflación que atraviesa el país, ya no es rentable tener una cabaña.

30% de aumento anual: según aseguraron los cabañeros y cabañeras, tuvieron que ajustar el precio alrededor de un 30% más que el año pasado a causa de la inflación que sufre el país durante 2022.

Elia Vallejos, propietaria de una cabaña ubicada en El Volcán (zona banda norte), contó que tiene las dos Fiestas ocupadas y que las consultas no fueron tantas como en años anteriores. “Realmente no tuve muchos llamados, hace cuatro años que trabajo este inmueble y no fueron tantas las consultas como en los primeros años que me fue muy bien y donde inclusive me faltó lugar”, dijo.

La cabaña cuesta $8.000 por día y como mínimo la alquila entre dos o tres días, cuenta con todos los servicios y además tiene pileta. Para Vallejos, la temporada pasada fue un éxito ya que tuvo ese período completo de “turistas que se tomaban más de una semana de vacaciones para recorrer la provincia”.

Con respecto a los precios, la propietaria precisó que debió aumentarlos a causa de la inflación, ya que para ella tener una cabaña a cargo ya no es algo rentable. “El año pasado la tenía a $5.000 y este año tuve que aumentar a $8.000. A pesar de la situación difícil que vivimos, no subí mucho el precio y eso que ahora mantener una pileta, por ejemplo, es imposible porque los químicos subieron un montón”, aseguró Vallejos.

Por último, remarcó que en la zona no hay alquileres que bajen de los $8.000 ya que pueden costar entre los $10.000 y hasta los $12.000.

Antonella Romero es administrativa de unas cabañas ubicadas en Potrero de los Funes y en Juana Koslay. La mayoría de los inquilinos que ocuparon las reservas para festejar la fiesta navideña y de Año Nuevo son de la provincia. “Lo hacen porque al menos quieren salir de vacaciones por acá y no gastar plata en un viaje más caro. Pedimos como mínimo cuatro noches de alquiler y hasta el momento ya tenemos reservas hasta febrero, al parecer habrá una gran demanda de gente en verano”, explicó. Allí cobran por noche. A partir de este mes, comenzaron a alquilar como mínimo cuatro noches. Por ejemplo, en Juana Koslay tienen un departamento ubicado en el barrio 148 y para cuatro personas cuesta entre $7.000 y $8.000.

En Potrero de los Funes, las cabañas que administra Romero, que están emplazadas en los accesos A6 y A12, para dos personas cuestan entre los $12.000 y $13.000. “Ingresan después del mediodía, hasta el día que se retiran a las 10 de la mañana, si lo hacen después de ese horario, cobramos un recargo, o en el caso de que se quieran quedar hasta las 18, se les cobra medio día más”, precisó.

Con respecto al valor del año pasado, la administradora contó que cobraban $13.000 por cuatro personas y ahora ronda los $17.000. Hasta el momento, tienen casi la mayoría de los inmuebles ocupados para el 24 y el 31, tanto que hasta una familia logró rentar uno de los complejos completos.

En cambio, para Leonardo Espino, dueño de un complejo ubicado en el acceso A14 de Potrero, el panorama es distinto: el año pasado en esta época ya tenía el 70% alquilado y hasta el momento solo recibió consultas.

“A lo mejor es porque la gente está en busca de precios o espera a cobrar el aguinaldo para reservar en el momento. El año pasado anduvimos bien, pero el panorama que tenemos ahora es complicado, esperemos que mejore”, señaló.

Para Navidad, Espino alquila las cabañas como mínimo por tres noches y para Año Nuevo cuatro noches, porque comienza la temporada para esa fecha. Según contó, el motivo de esta condición es porque la mayoría pide alquilar los fines de semana y para ellos no es algo conveniente.

Con respecto a los precios, para una familia de cuatro integrantes tiene dos alternativas para ofrecer: una cabaña de una habitación, cocina-comedor que cuesta $18.000, y la de dos habitaciones ronda los $24.000 por noche.

“Este año subimos un 13%, no lo hicimos en relación a la inflación porque si fuera así, directamente no trabajamos. Entonces nos acomodamos a lo que hay; el año pasado cobrábamos $12.000 la de una habitación y $15.000 la de dos”, detalló Espino.

En El Trapiche ofrecen una cabaña, ubicada a 400 metros del 4º puente, para dos personas a $14.000 y para cuatro a $18.000 por noche. El lugar cuenta con doble pileta y todos los servicios básicos.

Por el momento, piden como mínimo rentar el lugar por dos noches. Además, lanzan una promoción para Navidad. Por ejemplo, si el inquilino se queda más de tres noches, tiene un 30% de descuento contado efectivo.

El Diario logró consultar cómo es el panorama en la Villa de Merlo, otra ciudad que se llena de turistas durante el verano. Allí, por ejemplo, una cabaña monoambiente (ubicada a ocho cuadras del centro histórico —plaza principal— y del centro comercial) que cuenta con todos los servicios e incluye cochera y piscina cuesta entre los $12.000 y $14.000 por noche, el valor depende de la cantidad de personas.

Para dos personas sale $12.000; para tres $13.000 y para cuatro $14.000. Si los inquilinos alquilan siete días o más hay una promoción del 10% de descuento en el total. Entonces, si deciden habitar el lugar por esa cantidad de días, el precio cambia: para dos $10.800; para tres $11.700; y para cuatro $12.600.

Alerta por estafas

En los últimos años, se multiplicaron las denuncias por estafas y entre ellas figuran personas que fueron engañadas a la hora de querer alquilar un inmueble. El cuento siempre es el mismo: piden un adelanto de una cierta cantidad de dinero con el fin de reservar un lugar para que no sea ocupado por otros inquilinos. En medio de la desesperación o porque realmente el lugar que se ofrece se ve como algo soñado en las fotos, la gente cae.

En el sector, los propietarios de las cabañas comenzaron a tomar medidas ya que muchas personas que consultaron manifestaron “la desconfianza y el miedo” por ser estafados. “La gente que es de San Luis prefiere ir a ver el lugar, pedir un comprobante y hasta hacen videollamadas para quedarse tranquilos”, explicó Antonella Romero, administradora de cabañas.

Para brindar seguridad, Romero envía una planilla de datos para que completen, no piden ninguna seña previa sin antes ver el inmueble y hasta hacen videollamada desde el predio para que logren ver que no son fotos falsas.