Walter e Ignacio Menes, padre e hijo, unidos por una ilusión

Walter e Ignacio Menes. Padre e hijo, unidos por una pasión. O mejor dicho: por una ilusión. Que no es otra cosa que poder ver al seleccionado argentino consagrarse campeón del mundo en Qatar. La misma que tienen miles de compatriotas en suelo asiático, y más de cuarenta y siete millones de personas en nuestro país.

“Llegamos el martes 29 y estamos alojados en una villa FIFA, que está cerca del estadio Al Janoud, donde tenemos alojamiento hasta la final. Esperamos que la Selección llegue hasta esa instancia para poder alentarla”, comenta Ignacio desde Qatar, donde están fijadas todas las miradas del mundo futbolero.

En un poco más de 24 horas, los dos sanluiseños, que actualmente viven en Juana Koslay, disfrutaron el tercer partido de Argentina válido por el Grupo C. Frente a la Polonia de Robert Lewandowski, en un choque crucial que terminó por definir la clasificación de la celeste y blanca a los octavos de final.

"Desde adentro se vivió un ambiente increíble y la verdad es que te contagia a cantar y alentar. Es una experiencia inolvidable, que no se puede describir con palabras. Es algo impresionante lo que se sintió dentro del estadio", señaló Ignacio.

Walter, por su parte, resaltó que están disfrutando la experiencia mundialista e hizo un análisis del partido ante los polacos: "Realmente, Argentina lo anuló. No lo dejó jugar en ningún momento. Mantuvo el control de la pelota durante todo el encuentro y no es que Polonia sea un mal equipo, sino que Argentina fue muy superior".

Y continuó: "En el primer tiempo costó mucho llegar al gol. El penal que erró Messi nos hizo caer un poco. Y ni bien empezado el segundo tiempo el gol de Mac Allister abrió el partido y Argentina dominó ampliamente".

Tras la clasificación, el próximo rival del equipo conducido por Lionel Scaloni será Australia, que finalizó segundo en el Grupo D detrás de Francia y, si bien no cuenta con grandes figuras, mostró un juego ordenado, que tiene como principales armas las pelotas paradas y los contragolpes.

"Realmente veo a Australia como un rival bastante accesible. Por lo que he visto, quieren jugar de igual a igual y la Selección es un equipo que mueve la pelota, y si le jugás así te come. Creo que Australia puede ser peligroso en los primeros minutos, si es que Argentina está con nervios; después ya no”, dijo.

Walter, con una mirada más táctica, piensa que debería haber al menos dos variantes en el once titular que viene de vencer a Polonia. "Para mí el equipo que salió no es el ideal. Más allá de que los mediocampistas anduvieron bien, pienso que Paredes es el titular. Le da claridad y quite en el mediocampo. Y pondría a Lautaro, y tener como alternativa a Álvarez”, expresó.

Antes de despedirse, Ignacio y Walter se animaron y pusieron al seleccionado entre los principales candidatos que animarían la gran final. "Jugando como está empezando a jugar, el equipo tiene muchas posibilidades de llegar", aseveró Ignacio; mientras que su papá elogió el presente del grupo y ubicó a “Argentina, Brasil, Inglaterra y Francia” como los máximos aspirantes a ganar el título en Qatar.

