Promesa cumplida: le pidió matrimonio a su novia en los festejos del Mundial

El triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar provocó una sobredosis de emociones en todos los rincones del país. Entre tanta euforia desatada, las calles de Villa Mercedes fueron zona de promesas cumplidas. Matías Massa le fue fiel a su palabra y también a su amor, y en medio de los festejos le pidió matrimonio a Tamara Rocha, su novia. La respuesta también se celebró como un campeonato.

Los jóvenes están juntos desde hace cuatro años, aunque hace solo tres le pusieron la etiqueta de noviazgo a su relación. "Él quería formalizar y me preguntó como tres veces, pero yo le decía que no estaba lista. Después se lo pedí yo a él y se dio el lujo de decirme que no. Hasta que nos decidimos un 28 y lo cambiamos para el 29 porque queríamos comer ñoquis para festejar", contó la chica de 24 años con mucho humor.

El Mundial fue una alegría muy grande, pero yo se lo hubiera pedido igual porque somos muy felices juntos. Matías Massa

Desde entonces, formaron una gran dupla. Trabajan juntos como distribuidores de una reconocida marca de ollas, comparten amistades aunque cada uno tiene las propias por separado y desde hace un mes se mudaron juntos definitivamente.

Por eso, Matías ya analizaba cuándo y cómo pedirle matrimonio. "Primero pensé que si Argentina ganaba la Copa América de 2021, me casaba, pero era pronto y apunté un poco más alto. Entonces le hice la promesa de hacerlo si ganábamos el Mundial", reveló.

Ambos son hinchas de Boca, pero no son demasiado futboleros. Aún así, vivieron el campeonato con mucha emoción y ansiedad por la sensación constante de que cada vez estaban más cerca de comprometerse.

"Vimos el primer partido juntos y yo siempre tengo la idea de que soy mufa. Como perdimos, no los vi más y empezamos a ganar. Me iba a la pieza, me ponía a ver el celular, me moría de nervios", admitió Tamara.

De rodillas. Un amor pintado de celeste y blanco, entre la caravana.

Después de la tanda de penales, llegó el desahogo. Se abrazaron y festejaron al ver por primera vez a Argentina levantar una Copa del Mundo, ya que tienen 24 y 22 años respectivamente.

El momento más esperado llegó en la plaza Pedernera, el epicentro de las celebraciones en Villa Mercedes. "Fuimos a la caravana con mi cuñado y su novia, y después buscamos a mis suegros. Estábamos ahí charlando y cuando quise ver, estaba arrodillado y toda la gente filmando. Le dije que sí y después me ganó la emoción y me largué a llorar", describió Rocha.

Massa tuvo que improvisar y pedir prestado un anillo porque los que compró no arribaron a tiempo. Con la Bandera Argentina en una mano, con las caras pintadas de celeste y blanco, en medio de tantos cantitos, se dieron el sí para llevar su amor a otra etapa.

"Nosotros nos íbamos a casar igual, ganáramos o no. El Mundial fue una alegría muy grande, pero yo igual se lo hubiera pedido porque somos muy felices juntos", dijo

Con un pedazo de cartón y una lapicera que les prestó un policía, hicieron un cartelito para anunciar la noticia. "Todos nos felicitaron, nos filmaban, se sacaban fotos con nosotros, fue impresionante", sostuvieron.

Ahora les queda una tarea enorme: planificar una boda. La fecha probable será en diciembre del año que viene, aunque todavía tienen muchos detalles por definir. La Selección ganó, ellos también.