Celdrán, Gregorio y Rovey lograron el título en la pista

El Campeonato Provincial de Pista de Asfalto completó la octava fecha de la temporada en el Autódromo Provincial "Rosendo Hernández", donde se definieron los campeonatos de la Clase 3 y 2 a favor de Pascual Celdrán y Franco Gregorio, respectivamente.

Los vencedores en las distintas finales fueron Sebastián Carmona en la Clase 3, Gregorio en la Clase 2 y Eduardo Dagfal en el Supercar Cuyano. Mientras que Celdrán y Gregorio se consagraron campeones provinciales.

"Realmente estoy muy feliz, fue un desahogo. El último mes sentí mucha presión, estaba muy nervioso. Sabía que si no ganaba el título era exclusiva responsabilidad mía. Además, estoy orgulloso de pertenecer a este equipo de 'Rolo' Ríos, me dieron un auto que fue un placer manejar durante todo el año. Se hizo muy fácil y esto es producto del trabajo que realizan", sintetizó el flamante campeón de la clase mayor.

Renault bien arriba. El villamercedino Celdrán, a bordo de su Clio blanco, terminó tercero y festejó el cetro.

En la final, Carmona logró su segunda victoria consecutiva en el año y festejó en lo más alto del podio en la Clase 3. Ignacio Ruiz se posicionó segundo y Celdrán, que concluyó tercero, se quedó con el campeonato, luego de un gran cierre de temporada.

Mariano Rumié dominó en clasificación y Marcos Sgrimaglia lideró la serie.

"En las tandas libres anduvimos bien y en la serie me confundí: venía ganando, pero pensé que había terminado y no, me faltaba una vuelta. Cuando volví a acelerar ya era tarde, terminé quinto. Este error le dio vida a Mariano Rumié, quien ganó la tanda y descontó puntos. En la final salí con la cabeza fría, pero arriesgando bastante; me puse segundo, pero no quise entrar en el duelo con Carmona. Faltando dos vueltas se me pone muy cerca Ignacio Ruiz y lo dejé pasar. Con el podio logré el objetivo y lo disfruté mucho", detalló el villamercedino campeón.

Gregorio cerró su temporada de la mejor manera: se adjudicó la final de la Clase 2 y se consagró bicampeón. El piloto villamercedino también se quedó con la clasificación y la serie. El podio de la competencia definitiva lo completaron Martín Rolny y Flavio Grilli.

El Supercar Cuyano, en tanto, tuvo como protagonista a Eduardo Dagfal, que fue el vencedor en la final. Víctor Miglia y Juan Pablo Paci completaron las tres primeras posiciones y Hugo Rovey, que ya se había consagrado Campeón Provincial de forma anticipada, dominó la clasificación y la serie.

Redacción/MGE