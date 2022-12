El valor de la diferencia

Destacado. Fabricio Aguilar salió segundo en el concurso de la CAME. Foto: CAME.

Por recomendaciones y vínculos que se abrieron de casualidad, Fabricio Aguilar se animó a enviar su currículum y portfolio de fotos a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que organizó la primera edición del concurso de arte a nivel nacional denominado "CAME cultura". Con pocas expectativas, pero con la curiosidad que lo identifica, el artista puntano participó y tuvo la dicha de llevarse el segundo premio por su obra, trayectoria e inserción en la sociedad.

Aguilar envió nueve fotos que representan los treinta años de trayectoria que el fotógrafo tiene dentro y fuera de la provincia, como también la diversidad y el ímpetu de mostrar técnicas nuevas en cada trabajo realizado.

El jurado —entre ellos la curadora Susana Pérez y el artista plástico Milo Lockett— tuvo en cuenta varios factores para llegar a los tres ganadores. Además del segundo premio que ganó Fabricio, el primer puesto se quedó para el violinista tucumano Luis Marcelo Ruiz y el tercer lugar se fue para Corrientes, gracias a la artista plástica María Florencia Raffi.

"Hice una selección de las obras que me resultaban más significativas y estuve a la espera de los resultados. Me llegó la noticia de que había quedado como finalista junto con los representantes de otras provincias. En el acto de entrega me enteré que quedé en segundo lugar, un hecho muy importante para mí, que no lo esperaba", recordó Fabricio, quien viajó hasta el teatro "Caras y caretas" de Buenos Aires.

El concurso incluyó distintas categorías como artesanía, audiovisuales, danza, teatro, música, plástica, literatura y fotografía. Además se realizó un reconocimiento a Luis Landriscina, quien presenció el acto de premiación junto al artista Antonio Tarragó Ros.

Fabricio se dedica al "Light painting", una técnica donde se utilizan diferentes fuentes de luz, una forma novedosa que gana apasionados en todo el mundo.

"Me gusta mucho abrirme a la novedad, soy muy curioso y tengo una génesis gracias a mi papá, que era inventor y que me inculcó en buscar siempre lo diferente. Quizás esa curiosidad es la que observó el jurado para quedarme con el segundo puesto", expresó Aguilar.

Redacción / NTV