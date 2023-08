El fotógrafo Eduardo Longoni presenta una muestra en San Luis

Con su cámara fue testigo de los años más oscuros del país y retrató momentos históricos que forman parte de la memoria argentina. Eduardo Longoni vio miradas y rostros inolvidables y tiene mucho por decir y compartir con las futuras generaciones.

Este miércoles y jueves será el protagonista de la jornada "Eduardo Longoni, hacedor de historias", organizada por el taller de Fotoperiodismo de la carrera de Periodismo, el Departamento de Comunicación (FCH), el programa de Historia y Memoria y la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNSL, que lo invitaron para compartir su historia y su labor con estudiantes, docentes, colegas y público en general.

El encuentro, que girará en torno a la labor desarrollada por el fotoperiodista con el objetivo de pensar el periodismo y la fotografía en la construcción de la memoria colectiva, contendrá una exposición de sus trabajos, la proyección del documental “Una mirada honesta” y una charla sobre la formulación de proyectos para postular en el Incaa.

18 fotografías tiene "Violencias", la muestra que trae Eduardo Longoni a la UNSL.

Las actividades para hoy comienzan a las 16 con la inauguración de la muestra "Violencias", a cargo de Longoni en el hall del auditorio "Mauricio López". A las 16:30, el director de cine Santiago Nacif brindará el coloquio "No morir en el intento: ¿Cómo postularse en el Incaa para la aprobación de un proyecto documental?", en el aula 43 del cuarto bloque.

La jornada sigue mañana con la proyección del documental "Una mirada honesta", que cuenta la vida y obra de Longoni durante la época de la dictadura militar, dirigido por Nacif. Será a las 16 en el microcine de la UNSL. Al finalizar se realizará una charla-debate a cargo del protagonista.

La entrada es gratuita y los interesados se pueden inscribir minutos antes de comenzar cada actividad.

"Me encanta poder difundir mi trabajo y sobre todo poder vivenciar lo que se genera después de la proyección de la película que no es más que un diálogo con los estudiantes y jóvenes interesados. Siento que la película es la representación de una generación de fotógrafos que trabajó en un momento bisagra del país. Quienes la ven en las universidades son chicos nacidos en democracia y desconocen desde el sentir lo que se vivió en los años de miedo y terror. Me pasa muy a menudo que se prende la luz y los noto conmovidos por aquello que pasó y no vivieron", expresó el fotógrafo que fue partícipe de hechos históricos como el Juicio a la Junta o las primeras marchas de las Madres de Plaza de Mayo.

Además de la fotografía, Longoni estuvo interesado en la historia del país. Gracias a esto, el periodista reflexionó y agregó que "refrescar la memoria es muy importante porque si nos la roban es muy factible que no tengamos futuro".

Dentro de la visita de Eduardo se encuentra la muestra "Violencias", con imágenes capturadas por el fotógrafo que exponen las huellas del terror y el despojo material instaurados en la historia argentina.

"Es un recorrido por mis fotografías más duras y de calle que reflejan la violencia política y social que se vivió en dictadura y los primeros años de democracia", adelantó.