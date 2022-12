Gaspar Gigena llegó a la final, el puntapié para alcanzar el éxito

En la mesa de la familia Gigena hoy se brinda por una buena Navidad y todo lo que ella trae: paz, amor y prosperidad. Este último deseo es el más fuerte para Gaspar Gigena, el joven de 18 años que demostró tener un don en su voz que conquistó a los televidentes durante dos meses en la segunda temporada de "Canta conmigo ahora", el programa que tuvo al mando Marcelo Tinelli.

Gaspar venció sus miedos, nerviosismo y timidez y logró llegar hasta la final como uno de los cuatro mejores del programa. La suerte no estuvo de su lado: quedó en el cuarto lugar con 70 puntos. Sin embargo, se llevó grandes consejos y aprendizajes de los miembros del jurado.

Lejos de quedarse estancado, Gaspar prometió seguir adelante y piensa en un 2023 donde su carrera apunte hacia lo más alto. Una de las buenas noticias que le trajo su participación fue que le confirmaron que formará parte del jurado para la tercera temporada de "Canta conmigo ahora", que estará lista para el año que viene y tendrá como conductor a Manuel Wirzt.

Con la cabeza puesta en el futuro, pero sin olvidarse de lo que vivió hace pocos días, Gigena, en comunicación exclusiva con etc., aseguró que su sueño se cumplió.

Me superé y me conocí en la parte artística. Siento que fui muy feliz y me acordaré siempre de esta oportunidad.

"Fue una experiencia muy linda que me trajo muchos aprendizajes que me servirán durante toda la vida", expresó el cantante mientras emprendía el viaje hacia San Luis para reencontrarse con su padre y los demás miembros de su familia, que lo esperan para celebrar juntos las Fiestas de fin de año.

Para Gigena, que es cordobés, pero hace cuatro años eligió San Luis para vivir, "Canta conmigo ahora" también fue una escuela. "Lo importante fue conocerme como artista. Me encontré con varias facetas que descubrí en ese lugar y me impulsan a seguir adelante perfeccionando cada paso que doy", agregó.

Gaspar destacó que "tanto la producción del programa como mis compañeros y el jurado siempre me brindaron lo mejor para que me sienta confiado y feliz".

Con la sonrisa en el rostro, que en más de una oportunidad Tinelli la describió como "angelada", el artista se mostró entusiasmado por los planes que llegan para el año entrante.

"Mi 2023 viene con muchas ansias y emociones. Principalmente con ganas de seguir con mi carrera. Tengo ganas de meterle energía a mi proyecto personal y prepararme para lanzar mis canciones para que se escuchen en las plataformas virtuales y presentar también algún videoclip. Mi mente tiene ganas de crecer musicalmente y que la gente me conozca más allá del programa", concluyó.

