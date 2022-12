Buscan fortalecer a las productoras de huevos

En la ruralidad, el enorme trabajo que realiza la mujer no está visibilizado. Muchas de ellas se ocupan de las tareas de cuidado de los niños, de los hombres de la casa o de los viejitos, más la limpieza del hogar. Pero además cuidan a los animales de la granja, arrean ganado, cultivan y son las que llevan el ritmo de la vida cotidiana. Algunas están solas y la pelean en la tranquilidad de sus establecimientos, pero siempre son las menos favorecidas por los planes y proyectos gubernamentales. El Gobierno de San Luis busca cambiar esa realidad y a través del Ministerio de Producción, lanzó un proyecto que busca ofrecerles a las productoras una alternativa diferente: armar su propio módulo avícola.

“Buscábamos un proyecto que incluyera la perspectiva de género y surgió la idea de armar los gallineros para entregárselos a ellas, junto con 25 gallinas ponedoras e insumos para sostener el emprendimiento”, expresó Lucrecia Salino, jefa del Subprograma Arraigo Rural, y agregó que cuando colocaban los paneles solares en los establecimientos solares, hicieron un relevamiento y notaron que son muchas las mujeres que viven en la ruralidad.

Salino explicó que los gallineros fueron diseñados por su equipo de trabajo, luego compraron los materiales para construirlos y decidieron salir a campo para instalarlos.

“Esta es una prueba piloto, buscábamos brindarles algo que sume y que les dure en el tiempo, vamos a ver qué pasa. La idea de este módulo es que ellas puedan tenerlo para autoabastecimiento, para dar un valor agregado, para comercialización o para aumentar la producción, o brindar otro producto, es decir que cada una pueda decidir el uso de acuerdo a sus necesidades”, explicó la funcionaria.

Dúo.Alicia Camargo recibió la estructura junto a su hija en el paraje El Paliguante.

Para recibir la propuesta Mi Módulo Avícola, no había que presentar proyectos, ni anotarse en ningún lado.

“A algunas ya las conocíamos, la mayoría de las personas que viven en el campo tienen sus propios gallineros. Las condiciones para elegir beneficiarias además que fueran mujeres, que vivan en el campo porque los animales necesitan atención permanente, es decir que si no residen en el establecimiento no nos servía. Entonces esos eran los dos mínimos requisitos”, aseveró Salino y agregó que pudieron observar también que la mayoría del tiempo las que están en la casa son las mujeres y los hombres se van a hacer otras tareas.

Las primeras en recibir los gallineros fueron Berta Rivero y Alicia Camargo, ambas del paraje El Paliguante, ubicado en el Departamento Belgrano. Luego siguieron Marcela Jofré, de Salinas del Bebedero, y de Gabriela Escudero, que reside en Cuatro Esquinas. “Mi familia siempre estuvo en el campo. Tenemos vacas, ovejas, caballos. A mi siempre me gustó innovar para poder seguir creciendo. Es una alegría, siempre tuve la idea de tener gallinas ponedoras, así que se me hizo realidad un sueño”, expresó Escudero.

Lo único que buscábamos era que vivieran en el campo para que pudieran cuidar a los animales y que fueran mujeres. Lucrecia Salino.

La última entrega fue en Candelaria y quien recibió el proyecto fue Cintia Álvarez, que aseguró: “Me han traído esto que me encanta, es hermoso y vale mucho. Estoy recontenta. Me motivan a crecer, me gustan mucho los animales, así que estoy enteramente agradecida al Gobierno de San Luis que siempre me ayuda”.

Hasta ahora van cinco y restan cinco más. “Lo bueno es que ellas podrán decidir qué hacer. Notamos que estaban muy contentas, si bien algunas tienen un gallinero, no tiene estas características”, aseveró.

El Palinguante. La productora Berta Rivero, junto a Lucrecia Salino, jefa del Subprograma Arraigo Rural, más el equipo armador.

Los animales y los materiales para construir los recintos costaron alrededor de 150 mil pesos, “con respecto a la mano de obra no podría dar un número debido a que quienes trabajaron en el armado fueron los integrantes del equipo del Ministerio de Producción. El tiempo es otro factor a tener en cuenta, a nosotros nos llevó una hora”, contó la funcionaria.

Sobre los cuidados que deben recibir los animales Salino afirmó que además del asesoramiento por parte de los médicos veterinarios del Subprograma Arraigo Rural, les entregarán un instructivo específicamente sobre gallinas ponedoras.

“Esta será una prueba, nuestro proyecto continuará el año que viene. Aún nos quedan tres entregas para terminar, son diez en total. Pero este trabajo no termina acá con la entrega de los gallineros y el alimento, porque volveremos a visitarlas, estaremos testeando si tuvieron algún inconveniente o si lograron ampliar sus proyectos productivos. Queremos mejorar, y si no les funciona o se dan cuenta de que no les gustó, o que por diferentes motivos no lo pueden continuar se lo reasignaremos a otra persona”, concluyó.

Redacción / NTV