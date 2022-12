Mauro Rosales: "El proyecto del club es foguear a los más chicos"

Jorge Newbery está de fiesta, y no es para menos. El "Pitojuán" acaba de despedir el 2022 de la mejor manera, al vencer por 1 a 0 a Pringles de Justo Daract y consagrarse campeón del Torneo Clausura, título que sumados al certamen Anual o Apertura y la Copa de Campeones conseguidos en el transcurso del año, lo convierte en el gran protagonista del fútbol mercedino en la última temporada.

"Ha sido un año positivo, donde jugamos tres torneos. En el Regional Amateur nos tocó quedarnos afuera, pero el balance con lo poco que he hablado con el cuerpo técnico es muy bueno, y eso que somos un cuerpo técnico muy autocrítico", comentó el entrenador Mauro Rosales.

El exmediocampista y capitán del club "aurinegro" señaló además cuáles fueron para él las claves que los llevaron a cosechar tantos éxitos: "El trabajo, la unión, la humildad, el sacrificio; el día a día de no bajar los brazos porque esto es fruto del trabajo de los chicos, del compromiso y la palabra de todos en la primera práctica del año. Para mí es más valioso la palabra que un papel firmado".

El "Pitojuán" fue el equipo más regular de 2022. En el primer certamen del año, que se desarrolló a dos ruedas, mostró un gran nivel y con 55 puntos, 9 más que su perseguidor más inmediato, justamente el "Canario" daractense, gritó campeón. Luego se quedó con la Copa de Campeones ante Sportivo Mercedes (campeón de la Primera División B) y el Torneo Clausura, también denominado Unificado por la participación de clubes del Ascenso. Ahí, los comandados por Rosales dominaron el Grupo A, y después vencieron a Sportivo Mercedes, Sportivo Pringles y Pringles de Justo Daract, en las eliminatorias de cuartos de final, semifinal y final respectivamente.

"El proyecto del club es foguear a los más chicos, que a nuestro parecer ya están para darles roce; siempre acompañados de los más grandes, para que los guíen y aprendan”, aseveró el DT sobre la conformación de un grupo joven que le ha dado buenos frutos a la entidad del barrio Pringles.

Trabado y parejo. Se impuso en la final ante Pringles de Justo Daract. Foto: Fer Miranda.

En cuanto al Torneo Regional Federal Amateur de AFA, donde el conjunto mercedino jugó la instancia de cuartos de final dentro de la Región Cuyo y fue el representante de la provincia que más lejos llegó, Rosales dijo: "Era una cuenta pendiente que teníamos. Muchas veces al no pasar la etapa de San Luis para nosotros quedar eliminados era un fracaso, es una realidad. No es el caso de este torneo, que luchamos hasta donde pudimos. Aparte es fútbol, no hay lógica, el mínimo descuido te deja afuera. De hecho, nosotros perdimos la clasificación (contra San Lorenzo de Ullum, San Juan) de local".

"Te queda como una espina. Perdimos en casa 1 a 0 en el último minuto con un descuido, a pesar de que dominamos el partido. Y allá empatamos 1 a 1, y para nada fueron superiores a nosotros", explicó.

Tras la conquista del bicampeonato, Jorge Newbery será uno de los cuatro equipos (junto a Pringles de Justo Daract, ATE II y Sportivo Pringles) de la Liga de Fútbol Mercedes que actuará desde fines de febrero de 2023 en el Campeonato Provincial frente a representantes de las ligas del Norte, Sur, Valle del Conlara y Sanluiseña, bajo un formato similar al de la Copa Argentina.

El director de la orquesta. Rosales destacó la dedicación del grupo.Foto: Fer Miranda.