William Jeffery mira los octavos a corazón dividido

Pocos vivirán el partido de esta tarde como lo hará William Jeffery, el empleado de la estación de servicios Axion de Juana Koslay que nació hace 48 años en Adelaida, una de las principales ciudades de Australia, y que lleva 22 años en nuestra provincia.

"Nací en Adelaida, Australia, mi padre era de Inglaterra y mi madre es de Argentina. Nos mudamos a Bristol, Inglaterra, en 1979. Me vine a vivir a San Luis en 2000", contó Jeffery.

Fueron apenas cinco los años que vivió en Australia, pero sus primeros vínculos con el fútbol se remontan a Inglaterra: "Jugué al fútbol en la escuela secundaria, pero nunca fui realmente fanático de ver partidos locales en vivo. Recién comencé a ver la Copa Mundial de fútbol en la década de 1990 con mis amigos en Inglaterra y no me he perdido una desde entonces".

William deja volar su pasión futbolera cada cuatro años y lo deja bien en claro. "No tengo equipo en el fútbol local, pero durante la Copa Mundial de fútbol (y la Copa Mundial de rugby) apoyo a Argentina, Australia e Inglaterra, porque soy mitad argentino, mitad inglés y como dije, nací en Australia", explicó.

"Realmente estoy disfrutando este Mundial más que los anteriores, y lo he estado viendo con amigos y familiares. Esta Copa ha estado llena de sorpresas (por ejemplo, Japón venció a Alemania y España), pero he disfrutado mucho viendo a Argentina e Inglaterra. No me malinterpreten, estoy muy feliz de que Australia pasara a la siguiente ronda al vencer a Dinamarca, pero han tenido suerte y hoy siento que acabará la suerte", se animó William, dejando entrever con quién estará hoy.

"Será triunfo 3 a 0 de Argentina, lo siento por Australia (risas)".

Por último, el puntano se animó a dejar su candidato a alzar la copa: " Argentina, se lo merece ya que no la gana desde 1986. Pero si Argentina, por alguna razón no llega a la final, me gustaría Inglaterra", cerró, con el corazón partido en tres para estos octavos de final.

Redacción/MGE