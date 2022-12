Sigue la incertidumbre tras robo de terneros en el INTA San Luis

Con total incertidumbre, técnicos de la Estación Experimental del INTA San Luis, ubicada en Villa Mercedes, descubrieron que en uno de los predios destinado a un lote de terneros en plena etapa de lactancia

desaparecieron ejemplares. Si bien la Policía Federal trazó líneas de investigación, a simple vista no comprenden cómo fue el robo. En total se llevaron 36 animales.

“Los animales son muy chiquitos, aún no estaban destetados, en el momento que los robaron tenían un mes y medio. Lo que nos sorprendió fue la cantidad que se llevaron, en total son 36. Lo más impactante es que no dejaron rastros de nada, no sabemos cómo fue la operatoria”, explicó Hugo Bernasconi, director de la Estación de INTA en la provincia, y siguió: “El personal de campo siempre hace recorridos y realiza el conteo de los animales mientras los van pasando de lote para darles el alimento, en ese momento notaron que había muchos menos. No vieron rastros de nada, porque no rompieron ningún alambre, no forzaron los candados, las tranqueras están intactas. Es todo muy raro”.

Bernasconi agregó que las hipótesis son muchas, “no tenemos claro si se los llevaron de a poco o si los sacaron todos juntos. No hay indicios. Era un lote que estaba cerca a un camino que hay a la ribera del río Nuevo, el canal pasa por el predio", especificó.

El rodeo de cría está destinado a los sistemas productivos de la Asociación Cooperadora del INTA y generan fondos para la estación experimental y para mantener el campo, “a su vez, de este rodeo planificamos los ensayos, como los que hacemos junto a la Agrozal. Cuando se terminan de hacer estudios, vuelven al rodeo”, indicó Bernasconi y aseveró que este grupo de 36 animales no pertenecía a ninguno, porque estaban en plena lactancia, siguiendo el ciclo de vida.

“Quienes tengan información pueden comunicarse a la estación experimental del INTA o con la Policía Federal de la seccional de Villa Mercedes. Los animales tienen sus respectivas caravanas, si bien todavía no fueron inscriptos en Senasa porque son muy pequeños, contamos con un registro interno. Aunque les saquen las caravanas, tenemos herramientas para darnos cuenta si los animales pertenecen a la institución”, explicó y afirmó que tiene fe de que los van a encontrar.

“Considero que están vivos, las personas que se llevaron a los animales sabían lo que estaban haciendo, no ha sido algo al boleo. Para robar 36 terneros hay que hacer una logística, alimentarlos, suplementar, son muy chiquitos y no pastaban solos. Incluso faenarlos no tiene sentido. Considero que los delincuentes son personas que conocen de categorías y sobre las características de los animales que se llevaron. Estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para llegar a ellos”, concluyó Bernasconi.