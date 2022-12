Dibujos con caminos de vegetación y territorio

Con hierbas y flores, los jardines son frondosos, pequeños o grandes y siempre tienen un sello particular que se destacan del resto. Cada persona tiene uno propio en el interior, cerca de su alma, en el que se mezclan las floridas alegrías y las raíces de los dolores. Paula Nader Segura representó su amor por la naturaleza y lo conjugó con sus sentimientos y reflexiones en "Las líneas de mi jardín", la muestra que montó en el Hito del Bicentenario y que se puede visitar desde hoy hasta febrero del año que viene con entrada gratuita.

La exposición cuenta con 14 obras de pequeño y mediano formato realizadas por Paula con la técnica de tinta china, pincel y plumín sobre una base de papel y otras de madera. Algunas obras están en blanco y negro, otras con fondos en gamas de colores.

"Son cuadros donde la línea es la protagonista. Una línea suelta y fluida generadora de formas orgánicas, zigzagueantes, como rizomas que se expanden y desbordan los contornos rectos del soporte. Muestro dibujos con ecos de vegetación, tejidos, nubes y territorios", expresó la artista que nació en Buenos Aires, pero se mudó a San Luis a los 19 años.

Luego se fue a estudiar a Mendoza donde se recibió de profesora de Artes Visuales. En 2010 tomó la decisión de seguir su profesión en suelo puntano donde actualmente dicta clases en escuelas primarias y secundarias, y además tiene su propio taller de arte.

Para agendar

A partir de hoy hasta febrero

HORA: de 9 a 18

Lugar: Hito del Bicentenario

Entrada: gratis

Es la primera vez que Paula expone en el Hito y la segunda de forma solitaria. "Las obras cuentan con límites ondulantes, de curvas y contracurvas que acompañan el movimiento de los trazos. Hablan de reflexiones propias sobre lo imparable de la vida que avanza y se reinventa constantemente, que se crea y recrea de manera incontenible", explicó.

Al momento de crear, la artista logró que la naturaleza y su flora aparezcan resignificadas, es decir, ninguna planta es igual a la otra. "Las reinterpreto con sentido abstracto. Son formas que se repiten, aparecen y desaparecen", agregó la dibujante que aseguró que el nombre de la exposición tiene una metáfora personal.

"Las líneas que quedan dentro mío, que me habitan, me atraviesan, están en mí, pero también quedan plasmadas en la obra", contó Nader.

Paula realizó esta serie hace varios años y encontró una búsqueda en ella relacionada con la abstracción y la naturaleza. Actualmente, en paralelo, también cuenta con otras pinturas que representan lo figurativo, donde pinta y dibuja personajes, objetos, entre otros.

"En la universidad me especialicé en grabado y con este tipo de trabajo tengo varias obras que saldrán a la luz en algún momento. Después me fui por el mundo del dibujo porque me resulta muy fácil, pero indago por diversos estíos", concluyó Paula.

Redacción/MGE