"Germinal", una muestra de Paula Nader

Un ciclo que continúa y en el que cada línea lleva a una apreciación diferente y personal para cada espectador. La visión de “Germinal”, la muestra que desde hoy exhibirá la pintora Paula Nader en el Centro Cultural José La Vía, recorre varios caminos visuales.

La exhibición de la artista consiste en 28 trabajos en tinta china sobre madera y papel, en distintos tamaños. La estrella es “La nube germinal”, una figura sin enmarcar tipo mural que se aprecia entre el resto de las obras, repartidas en dibujos grandes y de pequeño formato que hoy salen del taller de Nader. “Es la primera vez que voy a exponer en San Luis”, confirmó la artista.

Con la misma paciencia con la que encaró el blanco papel y le dio sus respectivos trazos negros para crear las oníricas formas, Paula tomó las medidas en la sala donde se montará la exposición para lograr que cada cuadro formara con el siguiente un orden, y así hasta ocupar el muro.

La idea que subyace en “Germinal” es tomar las semillas como la fuerza de la vida, de la naturaleza o de lo que está comenzando a surgir, a nacer. “Durante su proceso me maravillaba saber que una semilla tan pequeña, mínima, contiene tanta información y en cómo se va a desarrollar al sembrarla”, explicó la docente de artes visuales que se desempeñó como profesora en la ULP en los talleres de juego y arte, y fue coordinadora en las Olimpíadas del Conocimiento.

Paula aclaró que el concepto que la embarga no sólo se refiere a las plantas como un proceso vital y “a los primeros momentos”. También la autora busca profundizar en el mundo de las ideas. “No necesariamente tiene que ver con lo natural sino con el comienzo de algo, una nueva idea que se va a desarrollar”, dijo Nader aunque no le guste mucho explicar la inspiración. Para ella la interpretación es libre.

Trazadas con pinceles de distintos tamaños, las obras son abstractas. “Hay algunos que se me acercan y me piden que les explique de qué se trata un dibujo, porque dicen ‘que no saben de arte’ pero cada uno debe interpretarlos a su manera”, tranquilizó la autora a los asistentes que a partir de hoy tendrán la chance de apreciar sus creaciones.

Aunque sean abstractas, las obras de la mujer tienen reminiscencias figurativas porque el que observe encontrará formas orgánicas. "Pueden revelarse fluidos, que podrían ser lágrimas, ríos o sangre; a las redes, que pueden ser las conexiones con el todo, telarañas, tramas y tejidos, cadenas de ADN, partes organizadas del cuerpo y de plantas, semillas, flores”, enumeró la creadora, que siempre se dedicó al arte.

Nacida en Buenos Aires, Paula cursó en una secundaria que tenía orientación artística y se recibió en Artesanías Aplicadas a la Industria. En esa carrera descubrió al grabado como técnica.

Nader contó que en su hogar el arte tenía una presencia importante, y que desde muy chica fue al "Lavardén", un instituto vocacional donde “uno pasa por las distintas disciplinas del arte, no elige una sino que hace todas”. Así fue que conoció detalles y secretos de literatura, teatro, títeres, folclore, fotografía. “Eso marcó bastante mi inclinación”.

Al terminar el secundario se mudó a La Punta en San Luis pero a los pocos años viajó a Mendoza para estudiar la carrera de Artes Visuales en la Universidad Nacional de Cuyo. Recibida de profesora, expuso en muestras colectivas en Mendoza y Buenos Aires y ganó algunos premios, entre ellos, en el Salón Vendimia en la Categoría Grabados.

“Las plantas son la conexión que tengo con mi mamá, la recuerdo cuando las veo”, agregó, emocionada, la artista al contar que el patio de sus casas tienen árboles frutales, ideal para la estación del año en que estará abierta la muestra, que cerrará a mediados de octubre. Aseguró Nader que el debut la inspiró y empezó a trabajar en otra temática.

Con la actuación del grupo de folk fusión “Norte libre” y un ágape, Nader anticipó que hoy, desde las 20 en el C. C. José La Vía con los presentes “habrá sorpresas referidas al intercambio”.

“Germinal”, de Paula Nader

Día: de lunes a viernes

Hora: de 10 a 21

Lugar: Centro Cultural José La Vía

Entrada: gratis