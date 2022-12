Fue una red global la que advirtió sobre un caso de material de abuso infantil

Nuevamente en la ciudad de San Luis se investiga un caso de material de abuso sexual infantil. Consultada por El Diario, una fuente judicial ligada a la investigación refirió que la causa está a cargo del juez de Garantía 1, Juan Manuel Montiveros Chada, y que la misma pertenece al sistema acusatorio residual. El lunes la Policía realizó un allanamiento en un domicilio del barrio 176 Viviendas, donde reside un subcomisario de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 1, dado que allí fue detectada una dirección IP que fue utilizada para acceder a material prohibido de niños y adolescentes.

El informante señaló que la pesquisa inició tras recibir el alerta del Sistema I-24/7 (Red Policial Mundial de alta seguridad y puerta de entrada a las bases de datos de Interpol). La plataforma le permite a las fuerzas de seguridad compartir información policial sobre hechos delictivos como trata de personas, ciberdelitos y tenencia, producción y difusión de material de abuso sexual infantil, entre otros ilícitos.

Refirió que en el domicilio requisado secuestraron dispositivos de informática que están siendo peritados por personal del Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial. “Hasta el momento no hay una imputación contra ninguna persona”, aclaró, y explicó que si bien la dirección IP que fue utilizada para cometer el delito funcionaba en esa vivienda no está establecido quién de los integrantes del grupo familiar la usaba. La fuente no dio detalles sobre la cantidad de personas que residen allí y solicitó cautela en la difusión de la información dado que la causa está en plena investigación.

El lunes, Relaciones Policiales emitió un comunicado en el que señaló que el jefe de Policía de la Provincia de San Luis, comisario general José Darío Neira, a través de la Dirección General de Asuntos Internos, dispuso iniciar actuaciones administrativas a un efectivo que reviste la jerarquía de subcomisario “a los efectos de investigar la conducta del efectivo policial a raíz del allanamiento de su domicilio particular”, aunque este medio supo que el miembro de la fuerza no fue pasado a disponibilidad.

Cinco usuarios en San Luis

Lo que ocurrió esta semana se suma a lo acontecido el martes 16 de noviembre, cuando se desplegó en el país un operativo denominado Operación Nacional contra el Tráfico de Material de Explotación Infantil. De él surgió que en San Luis operaban cinco de los 92 usuarios que fueron detectados en la Argentina a través de una investigación.

Esa pesquisa comenzó en mayo de 2021 tras un convenio del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que le dio acceso al sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children On-Line Protection System

(Icaccops), utilizado para combatir la explotación sexual infantil y colaborar para proteger y rescatar a las víctimas.

Durante ese operativo solo trascendió una sola ubicación de los domicilios allanados: fue una casa ubicada en el barrio ATE 1 de Villa Mercedes.

El martes 16 de noviembre una brigada de investigadores irrumpió en esa vivienda donde reside Rubén Adrián Castro, el regente del secundario de la Escuela Nº 29 "Remedios Escalada" de esa ciudad. Tras la novedad, fue apartado del cargo preventivamente y el Ministerio de Educación le inició un sumario administrativo.

